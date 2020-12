La semaine

Biden aurait atterri sur Miguel Cardona, chef des écoles du Connecticut, pour le secrétaire à l’éducation

Le président élu Joe Biden devrait nommer Miguel Cardona, le commissaire des écoles publiques du Connecticut, au poste de secrétaire à l’éducation, rapporte le Washington Post, ajoutant que l’annonce pourrait être faite avant Noël vendredi. Cardona a été nommé à son poste actuel l’année dernière, et avant cela, il était surintendant adjoint à Meriden, Connecticut, un district comptant environ 9 000 étudiants. Il est né à Meriden de parents portoricains, et il est devenu le plus jeune directeur du Connecticut à l’âge de 28 ans seulement. Lundi, seul avec la future première dame Jill Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris. Biden s’est engagé à choisir une personne ayant une formation en éducation publique au département de l’éducation, et Cardona est davantage considérée comme un candidat au consensus que l’autre finaliste de Biden, Leslie Fenwick de l’Université Howard, qui critique vivement la responsabilité basée sur les tests et autres. « L’expérience de Cardona dans l’éducation publique représente un contraste frappant avec la secrétaire à l’éducation du président Trump, Betsy DeVos, qui a fréquenté des écoles privées et a consacré une grande partie de son énergie à défendre des alternatives à l’éducation publique », note le Post. « Et tandis que Cardona a vécu dans la pauvreté, DeVos est un milliardaire qui a été riche toute sa vie. » Cardona s’est un peu heurté aux syndicats d’enseignants cet automne lorsqu’il a poussé à ouvrir des écoles publiques au milieu de la pandémie COVID-19. Il a été approuvé par le Congressional Hispanic Caucus. Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, l’a qualifié de candidat « très, très solide ». Plus d’histoires de theweek.com Televangelist Pat Robertson dit que Biden a gagné, ne sera pas président longtemps, exhorte Trump « erratique » à prendre sa retraite Les pires jours de la présidence Trump sont-ils encore à venir? Trump aurait allumé « pratiquement toutes les personnes autour de lui »