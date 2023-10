Le chaos de Man United rend-il plus difficile la réussite de Hojlund ?

Au risque de s’ajouter à la longue liste des préoccupations de Manchester United – défaites consécutives en Ligue des champions, quatre défaites en sept matchs pour ouvrir la saison de Premier League, aucun signe du football joué par Erik Ten Hag à l’Ajax, Antony interrogé par la police dans deux pays pour avoir agressé des femmes, Jadon Sancho exilé de l’équipe, Luke Shaw et Lisandro Martínez blessés, le club est en tout ou partie à vendre et personne ne répond aux attentes des propriétaires, Harry Maguire reste dans les parages et les Glazers, aussi – je me demande s’il est temps de s’inquiéter pour Rasmus Hojlund.

Cela n’a rien à voir avec son attitude ou sa production jusqu’à présent. Bien qu’il ait été blessé au début de la saison, le jeune avant-centre a l’air vif, motivé et doué. Il a marqué un beau but contre Galatasaray et a été l’un des moins responsables de la défaite à domicile.

Je suis plutôt préoccupé par l’énormité de la tâche qui l’attend : jouer avant-centre à son âge dans une équipe de l’envergure de United à un moment où tout ne va pas bien et toujours à la hauteur des attentes.

Hojlund n’aura 21 ans que le 4 février. Il aurait coûté au club la somme énorme de 70 millions d’euros (73,5 millions de dollars) en frais de transfert, passant à 80 millions d’euros (84 millions de dollars) l’été dernier. Pour mettre cela en contexte, selon Transfermarkt, seuls 42 joueurs dans l’histoire du jeu ont changé de club pour des cachets plus élevés. Parmi eux, seulement 11 avaient moins de 21 ans et parmi ces 11, aucun n’était un attaquant central, et aucun n’a rejoint un club confronté au genre de troubles qui submergent actuellement United.

Ce n’est pas seulement que Hojlund a rejoint un énorme club pour beaucoup d’argent à un très jeune âge ; c’est qu’il devra bénéficier d’un temps de jeu sérieux, comme celui que les avant-centres n’ont généralement pas à son âge. Pourquoi? Parce que United participe à quatre compétitions et n’a que deux autres options réalistes devant. L’un d’eux est Marcus Rashford, qui est sans doute leur meilleur joueur et qui a été beaucoup plus productif en jouant à l’extérieur. L’autre est Anthony Martial, qui a marqué 11 buts lors de ses 67 derniers matches de championnat. Il a également un mauvais bilan en matière de blessures et n’a pas impressionné depuis très, très longtemps, ce qui explique pourquoi son contrat expire en juin et qu’il n’a pas été question de le prolonger.

Tout cela se traduit par beaucoup de minutes sur le terrain pour Hojlund, et ce n’est pas quelque chose que l’on voit très souvent à cet âge, surtout dans un grand club avec beaucoup de pression.

Les clubs sont plus disposés aujourd’hui que par le passé à faire confiance aux jeunes, mais lorsqu’ils le font, c’est majoritairement à certains postes : sur l’aile, peut-être au milieu de terrain offensif, parfois à l’arrière. Ce sont des rôles dans lesquels, à tort ou à raison, les erreurs sont plus faciles à tolérer par les fans, les médias et (surtout) les coéquipiers. Les avant-centres précoces – notamment ceux comme Hojlund – ne sont pas aussi rares que les gardiens adolescents, mais ils ne sont pas loin non plus.

Hojlund joue bien pour Man United en ce moment, mais l’état de son nouveau club le met sous une immense pression à un jeune âge. Richard Callis/Eurasie Sport Images/Getty Images

Prenez les cinq dernières saisons dans les Big Five européens et une réduction de, disons, 60 % des minutes d’une équipe (2 052) comme montant raisonnable pour un titulaire. Cela fait 118 équipes multipliées par cinq saisons, soit 590 fois cela aurait pu arriver. Eh bien, cela ne s’est produit qu’à 21 reprises et une fois que vous avez réduit les joueurs qui se partagent entre l’avant et l’extérieur – comme João Félix en 2019-20 à l’Atletico Madrid, Christian Kouamé à Gênes en 2018-19 ou Amine Gouiri à Nice. en 2020-21 – et s’en tenir aux bons avant-centres, il ne vous reste que 17 cas où cela s’est produit.

Parmi ceux-ci, il n’y a que deux exemples en Premier League : Armando Broja à Southampton (2021-22) et Rashford à Manchester United (2018-19). Et Rashford n’est pas une excellente composition ici, puisque United jouait souvent parmi les deux premiers cette saison et contrairement à Hojlund, il était au club depuis son plus jeune âge et avait 2 ans et demi en tant que joueur régulier à son actif lorsqu’il l’a fait.

Ailleurs en Europe, vous avez Erling Haaland, qui l’a fait deux fois (pas de surprise là-bas), mais nous parlons d’un phénomène et d’une valeur aberrante. À quelques exceptions près, la plupart de ceux qui l’ont fait étaient dans de petits clubs avec beaucoup moins de pression, où il était normal de « jeter le gamin » et de voir ce qui se passait – je pense ici à des gars comme Jonathan Burkardt à Mayence (2021- 22) ou Youssef En-Nesyri à Leganes (2018-19). Les plus grands clubs où cela s’est produit étaient la Real Sociedad (Alexander Isak, 2020-21), la Fiorentina (Dusan Vlahovic, 2020-21), l’Eintracht Francfort (Luka Jovic, 2018-19, bien qu’il ait souvent joué en tête-à-tête avec Sebastian Haller). et Lille (Victor Osimhen en 2019-20 et Jonathan David en 2020-21, cependant, encore une fois, les deux ont souvent joué dans les deux premiers).

Vous remarquerez peut-être également qu’aucun de ces gars – à l’exception d’Osimhen en 2019-20 – n’a joué au football en Ligue des champions et que trois d’entre eux ont joué dans des stades vides pendant la pandémie, plutôt que devant 70 000 personnes à Old Trafford.

L’essentiel ? United semble demander à Hojlund de faire quelque chose qui est presque sans précédent dans les ligues majeures européennes. Le fait que Haaland l’ait fait, qu’il soit également originaire de Scandinavie et qu’il y ait une certaine assonance dans leurs noms n’a pas de sens ici. L’utiliser comme référence est également injuste. Nous savons que le budget de United a été mis à rude épreuve l’été dernier, mais avec le recul, on se demande s’ils n’auraient pas mieux fait de recruter un attaquant vétéran, idéalement en prêt, pour alléger une partie de la charge de travail de Hojlund et l’aider. développer.

(OK, c’est là que certains vont rire et laisser échapper : « Quoi ? Vous voulez dire comme Wout Weghorst ? » Riez autant que vous voulez à propos de Weghorst, mais il n’a rien coûté en frais, a donné à United des minutes significatives et ils ont terminé troisièmes de la Premier League. , a remporté la Coupe de la Ligue et a participé à un parcours approfondi en Ligue Europa avec lui.)

Bon sang, Hojlund lui-même a bénéficié de faire partie d’un corps offensif plutôt que d’être l’homme principal la saison dernière à l’Atalanta, lorsqu’il a marqué 10 buts en 34 apparitions. Il a partagé son temps de jeu avec deux avant-centres vétérans comme Luis Muriel et Duván Zapata et n’a effectué que 20 titularisations, très rarement seul devant. Et il était le troisième meilleur buteur de l’équipe, après Ademola Lookman et Teun Koopmeiners. Il n’y avait pas de quoi s’inquiéter dans le football européen et l’accent était mis sur sa croissance personnelle.

Hojlund dispose d’outils impressionnants – nous pourrons débattre des frais de transfert une autre fois – et il est tout à fait possible qu’une saison de difficultés et de troubles apparents au club ne fasse que l’endurcir encore plus et n’impacte pas du tout son développement. Mais ce qui est frustrant, c’est que cela n’était pas nécessaire. Il n’y avait aucune raison de rendre son travail encore plus difficile et l’investissement massif du club en lui d’autant plus difficile à concrétiser.