Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur et Chelsea entameront le processus de retrait de la proposition de Super League européenne, ont confirmé les clubs mardi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: la « victoire » de la Super League de Chelsea éclipse le tirage au sort terne

Le renversement est un renversement renversant pour les clubs de Premier League anglais après l’annonce de dimanche qu’ils faisaient partie des 12 plus grandes équipes de football d’Europe prévoyant de se retirer de l’UEFA Champions League.

2 Liés

Man City a été le premier des clubs à annoncer, faisant un brève déclaration: « Le Manchester City Football Club peut confirmer qu’il a formellement promulgué les procédures de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne. »

Dans leur déclaration, Arsenal « s’est excusé » auprès de ses supporters, ajoutant: « Nous n’avons jamais eu l’intention de provoquer une telle détresse, mais lorsque l’invitation à rejoindre la Super League est arrivée, tout en sachant qu’il n’y avait aucune garantie, nous ne voulions pas être laissés pour compte pour assurer nous avons protégé Arsenal et son avenir. «

Liverpool a déclaré son implication dans le projet vieux de deux jours « n’est plus en production« tandis que Manchester United a dit qu’ils se retirer de l’accord. Dans un rapport, Daniel Levy, président de Tottenham, a déclaré: « Nous regrettons l’angoisse et le bouleversement causés par la proposition d’ESL. »

Chelsea, la première équipe à avoir pris une décision, a annoncé son retrait mardi soir.

Dans un rapport sortie mardi soir, la Super League a déclaré: « Nous sommes en train de reconsidérer les étapes appropriées, afin de remodeler le projet » malgré la sortie des équipes anglaises.

Après l’annonce de la sortie de Manchester City, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir [Manchester City] retour à la famille du football européen. Ils ont fait preuve d’une grande intelligence en écoutant les nombreuses voix – notamment leurs fans.

« Il faut du courage pour admettre une erreur mais je n’ai jamais douté qu’ils avaient la capacité et le bon sens de prendre cette décision. La ville est un véritable atout pour le jeu et je suis ravi de travailler avec eux pour un avenir meilleur pour l’Europe. Jeu. »

jouer 1:45 Craig Burley remercie les fans de football du monde entier pour leur rôle dans la pression des clubs pour qu’ils se retirent de la Super League.

Les 12 clubs annoncés – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Barcelone, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan et Juventus – avaient insisté sur le fait que l’ESL apporterait un plus grand soutien financier au football. pyramide avec un montant prévu de 10 milliards d’euros de paiements de solidarité aux clubs non participants à répartir sur une période initiale de 23 ans.

Les organisateurs de la Super League, dirigés par le président du Real Madrid, Florentino Perez, avaient déclaré qu’ils espéraient ajouter trois membres fondateurs supplémentaires avant de lancer leur compétition « dès que possible ».

Perez, qui devait apparaître dans l’émission de radio espagnole « El Larguero » sur Cadena SER mardi soir, a plutôt sauté l’interview pour assister à des réunions relatives à la ligue proposée, selon l’animateur de cette émission, Manu Carreno.

Avant leur match nul sans but avec Brighton mardi, un groupe de joueurs de Chelsea est allé voir le président Bruce Buck pour dire qu’ils étaient opposés à la ligue proposée, ont déclaré des sources à Olley.

Plusieurs centaines de fans se sont rassemblés devant Stamford Bridge quelques heures avant le coup d’envoi pour exprimer leur opposition au projet du club de s’inscrire à la nouvelle compétition.

Le directeur technique et de la performance Petr Cech a été vu à la caméra en suppliant les supporters de laisser le bus de l’équipe entrer dans le sol alors que les supporters bloquaient leur accès au stade.

Les nouvelles ont ensuite filtré à travers que les Bleus rédigeaient des documents pour revenir sur leur décision de rejoindre, suscitant des acclamations et des chants de « Nous avons sauvé le football » de la part des supporters qui avaient été déplacés à environ 300 mètres du point d’entrée principal du stade.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que son équipe avait été distraite par l’effusion de colère suscitée par le plan d’échappée.

« J’ai été affecté, donc je pense que les joueurs ont été affectés. Nous ne parlons de rien d’autre que de Super League avant le match », a déclaré Tuchel après le match de Brighton. « Personne n’a posé de questions sur le match avant. C’est comme ça. Il faut accepter la distraction. »

Plus tôt dans la journée, les 14 autres clubs de la Premier League se sont réunis pour discuter de la crise avec la Football Association.

La Premier League a publié mardi un communiqué disant qu’elle « rejetait à l’unanimité et vigoureusement » les plans et envisageait de prendre des mesures pour amener les six clubs à rendre des comptes.

Pendant ce temps, en Espagne, la participation de Barcelone à une nouvelle ligue serait conditionnée au vote des membres du club de Liga en faveur de la proposition, selon ESPN Deportes et les médias espagnols.

La chaîne de télévision catalane TV3 a rapporté que le contrat signé par le président du Barca, Joan Laporta, avec les 11 autres clubs membres fondateurs, comprenait une clause permettant au club de se retirer de l’accord si ses membres n’étaient pas d’accord.

Le rapport ajoute que Laporta a rencontré mardi le manager de Barcelone Ronald Koeman pour expliquer la position du club en Super League et s’est arrangé pour s’entretenir avec les capitaines du club Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets et Sergi Roberto mercredi.

Barcelone n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Contrairement à la compétition de la Ligue des champions, où les équipes doivent se qualifier via leur ligue nationale, les équipes fondatrices de la Super League se garantiraient chaque année une place dans la nouvelle compétition.

L’UEFA a averti qu’elle pourrait imposer des sanctions aux clubs et aux joueurs participant à la compétition séparatiste. La nouvelle de la Super League a également suscité des déclarations d’inquiétude de la part de personnalités publiques telles que le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron et le pape François.

L’UEFA avait voté lundi des changements au format de la Ligue des champions en l’étendant de 32 équipes à 36 avec le tournoi remanié, qui devrait commencer au début de la saison 2024-25.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré mardi aux 12 clubs séparatistes de la Super League européenne qu’ils ne pouvaient pas être «à moitié dedans, à moitié» du système de football établi et qu’ils devaient faire face à la réalité de leur décision.

Un certain nombre de joueurs de haut niveau sous contrat dans ces six clubs de Premier League s’étaient inquiétés de la menace de l’UEFA de leur interdire de jouer pour leur pays lors de tournois internationaux, y compris la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Reuters a contribué à ce rapport.