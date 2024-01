Le chaos de la finale de la Ligue des champions est un « signal d’alarme fantastique », déclare le responsable des Jeux olympiques de Paris | Nouvelles du monde

Les problèmes lors de la finale de la Ligue des champions 2022 ont été un « signal d’alarme fantastique » pour les organisateurs des Jeux olympiques de Paris et des leçons ont été tirées, a déclaré le patron des Jeux de cet été à Sky News.

Une enquête de l’UEFA a mis en évidence d’importants problèmes de logistique pour les foules autour du Stade de France et a critiqué les autorités françaises pour avoir détourné la responsabilité du chaos qui a conduit à l’écrasement des supporters de Liverpool.

Le stade de la banlieue parisienne est le lieu central de la Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, avec des épreuves et des cérémonies d’athlétisme qui y sont organisées.

Un demi-million de spectateurs britanniques sont attendus aux Jeux olympiques – la plus grande source étrangère de ventes de billets – et on leur assure que tout sera en sécurité à un peu moins de six mois de la fin.

Etienne Thobois, PDG de Paris 2024, a déclaré à Sky News : “Je pense que nous avons tous beaucoup appris de cela (la finale de la Ligue des champions) et nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Et ce n’est pas seulement pour les Jeux olympiques et paralympiques, mais c’est Ce fut un fantastique signal d’alarme.

“Le fait que la planification ait été tardive, nous n’avons eu que trois mois de compétition, il y avait un manque de coordination.

“Ce n’est pas une excuse, mais je peux dire que maintenant, grâce à la planification avec toutes les autorités, tout le monde sait ce qu’il doit faire.”

L’absence de problèmes majeurs lors de la Coupe du monde de rugby au Stade de France l’année dernière a rassuré les organisateurs des Jeux.

“Nous savons aussi que les Jeux olympiques sont différents”, a déclaré M. Thobois. “Mais je peux vous dire que nous avons beaucoup appris de ces malheureux incidents (en finale de la Ligue des champions) et je peux vous dire que cela n’arrivera pas ici lors des JO de Paris 2024.”





Image:

Un supporter est retenu par un policier et un stadier à l’intérieur du Stade de France Photo : Reuters



L’un des défis majeurs en matière de sécurité pour les Jeux olympiques est d’organiser la cérémonie d’ouverture au cœur de Paris pour afficher les monuments plutôt que le décor typique du stade.

Les athlètes défileront sur des bateaux sur la Seine et des centaines de milliers de spectateurs sont attendus le long du parcours, et l’une des plus grandes opérations de sécurité de l’histoire de France sera mise en place pour les Jeux.

“Cela ne fonctionnera que si nous pouvons sécuriser et livrer dans un environnement sûr”, a déclaré M. Thobois. “Et c’est ce sur quoi nous travaillons chaque jour. Il y a eu un niveau de planification sans précédent.”

Mais alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient sur de multiples fronts, s’en tenir à une telle cérémonie en plein air est-il un risque ?

“Nous ne prendrons aucun risque… nous ne mettons jamais rien en danger”, a déclaré M. Thobois.





Image:

Supporters de Liverpool au Stade de France. Photo: Reuters



Soulignant que les Jeux olympiques se déroulent généralement dans un contexte de conflits, il a ajouté : « Dès le début, vous savez que vous devez garantir et offrir un environnement sûr pour que les gens puissent en profiter et pouvoir faire la fête et cela ne fait pas exception.

“Dès le début, nous avons examiné à nouveau chaque bâtiment, chaque mètre carré, pour nous assurer que nous pouvons organiser cette fantastique célébration des athlètes, du sport et de la culture de manière sécurisée.”

Un problème national urgent pour les Jeux olympiques et paralympiques est le spectre de l’activisme des travailleurs.

Alors que M. Thobois s’adressait à Sky News lors d’un voyage à Londres, Paris était encerclé par les agriculteurs manifestant contre les tracteurs pour souligner leurs griefs concernant l’avenir de leur industrie.

Des mesures sont en cours pour tenter d’apaiser les syndicats, la police française travaillant sur les Jeux olympiques et paralympiques offrant des primes allant jusqu’à 1 900 € (1 622 £).

Cela fait suite à des journées de manifestations et d’arrêts de travail au début du mois pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions.

M. Thobois a déclaré : “Nous entretenons de très bonnes relations avec les syndicats et je pense qu’il est très clair que les Jeux Olympiques et Paralympiques ne sont pas une cible pour ces syndicats… et en fait, au contraire, tout le monde est vraiment fier d’accueillir les monde et montrer ce que la France a à offrir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait toujours d’être rançonné par les syndicats, M. Thobois a répondu : “Je ne pense pas et si vous regardez le passé, nous avons accueilli la Coupe du monde de rugby (l’année dernière), nous avons accueilli de grands événements sportifs. et cela ne s’est pas produit dans le passé et je ne pense pas que cela se produira cette année.”