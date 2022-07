Le chaos de la finale de la Ligue des champions causé par des «dysfonctionnements», pas par les supporters de Liverpool: enquête française

Une enquête du Sénat français sur les scènes chaotiques de la finale de la Ligue des champions en mai à Paris a conclu mercredi que les problèmes étaient causés par une “chaîne de dysfonctionnements” dans l’organisation, plutôt que par les supporters de Liverpool comme le prétend le gouvernement.

“Ces dysfonctionnements étaient à tous les niveaux, pas seulement lors de la mise en place (pendant le jeu) mais aussi lors des préparations en amont”, a déclaré le coprésident de l’enquête Laurent Lafon lors d’une conférence de presse.

Les “dysfonctionnements” comprenaient une incapacité à anticiper comment les supporters arriveraient au stade en raison d’une grève des transports, des instructions inadéquates et l’utilisation de points de contrôle de la police qui ont provoqué des points de pression sur le chemin du match.

La mission d’enquête dirigée par deux sénateurs a entendu des témoins depuis le match Liverpool-Real Madrid du 28 mai, qui a été entaché d’un coup d’envoi retardé, d’écrasements et de crimes de rue. La police anti-émeute a pulvérisé des gaz lacrymogènes sur les fans, y compris les femmes et les enfants.

A LIRE AUSSI: Manchester United vs Liverpool: Eric Ten Hag prend un départ parfait avec une victoire 4-0

L’enquête a écarté l’émission de faux billets, l’arrivée tardive des supporters au stade ou la présence de milliers de supporters sans billet comme principales causes.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait suggéré tous ces facteurs pour expliquer le fiasco, qui était un embarras national pour la France.

“Ce n’est pas le nombre de personnes autour du stade qui est la cause de ces dysfonctionnements”, a ajouté Lafon.

Le match, que le Real a remporté 1-0, a été retardé de plus de 30 minutes après que des officiers ont retenu avec force des personnes essayant d’entrer au Stade de France.

https://www.youtube.com/watch?v=undefined

Plus tôt, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré qu’une grande partie de la responsabilité incombait aux supporters de Liverpool et que 30 000 à 40 000 étaient arrivés sans billets valides, ce qui avait provoqué un écrasement de la foule au stade et des personnes essayant de forcer leur entrée.

L’UEFA avait également présenté ses excuses aux supporters pour l’incident. “L’UEFA souhaite sincèrement présenter ses excuses à tous les spectateurs qui ont dû vivre ou être témoins d’événements effrayants et angoissants lors de la préparation de la finale de l’UEFA Champions League au Stade de France le 28 mai 2022 à Paris, lors d’une nuit qui aurait dû être une célébration du football interclubs européen »,

“Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit pas se reproduire”, a déclaré l’instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.