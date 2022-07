Le chaos de la circulation à Douvres voit la route transformée en «urinoir public» alors que les Britanniques «s’évanouissent» tout en faisant la queue pendant «30 heures» pour les ferries

Des voyageurs DESPERTATE ont transformé les bords de routes bloqués à l’extérieur de Douvres en urinoir public tandis que d’autres se sont évanouis dans la chaleur alors qu’ils auraient attendu 30 heures pour traverser la Manche.

Les familles ont mis jusqu’à six heures pour se déplacer à seulement 75 mètres près de Douvres aujourd’hui, alors que les retards ont déclenché des kilomètres d’embouteillages pendant les vacances d’été.

Le rond-point qui ne va nulle part au milieu de 48 milles d’embouteillages de poids lourds sur la M20 dans le Kent 1 crédit

Voitures et camions en file d’attente sur l’autoroute M20 menant à Douvres Crédit : PA

Les familles ont mis jusqu’à six heures pour déménager à seulement 75 m près de Douvres aujourd’hui Crédit : Chris Eades

Des milliers de voyageurs ont enduré de longues files d’attente et certains chauffeurs routiers ont vu des attentes de plus de 18 heures Crédit : Chris Eades

Une voyageuse frustrée, Joan, a dit LBC elle et sa sœur aînée handicapée, Gina, sont entrées dans les embouteillages vers 8h30 pour traverser l’Eurotunnel et n’avaient parcouru qu’un mile en huit heures.

Les voyageurs ont la possibilité de sauter sur un bateau à Douvres ou de passer par Folkstone pour rejoindre l’Eurotunnel.

Elle a déclaré que son fils, qui était également parti plus tôt dans la journée avec ses enfants, était déjà arrivé en France car le trafic côtier était en cours de traitement.

Joan a déclaré que les personnes qui tentaient d’utiliser le M20 avaient rencontré des files d’attente bloquées – et que les automobilistes avaient du mal à faire face.

Elle a déclaré: “C’est absolument horrible. Il y a des gens qui s’évanouissent, nous n’avons eu aucune présence policière, il y a des gens qui appellent le 999, nous n’avons eu aucune information.”

Elle a dit que beaucoup n’avaient pas d’autre choix que d’abandonner leur voiture pour utiliser la salle de bain.

“L’épaule dure est comme un urinoir public maintenant, les gens essaient de faire faire de l’exercice à leurs chiens, nous avons traversé la pire chaleur de la journée et les gens manquent d’eau.”

Gina a dit qu’elle avait besoin de la salle de bain mais comme elle avait besoin d’un accès spécialisé, elle n’avait d’autre choix que d’attendre.

Les voitures étaient soutenues pare-chocs contre pare-chocs à l’extérieur du port de Kent tandis que les files d’attente serpentaient dans les terminaux de l’aéroport alors que les familles partaient en voyage alors que les écoles se séparaient à travers le pays.

Une intensification des contrôles aux frontières post-Brexit et le manque de personnel des autorités françaises aux points de contrôle à Douvres ont été blâmés pour les retards.

Les conducteurs ont également été avertis qu’ils feraient face à la “journée la plus chargée” pour le trafic sur les routes avec des millions de personnes qui devraient prendre la route – causant encore plus de “retards et de perturbations” qu’hier.

Un “incident critique” a été déclaré à Douvres vendredi, les vacanciers étant invités à arriver six heures plus tôt pour les files d’attente de ferry pouvant durer jusqu’à cinq heures.

Et le chaos des voyages a de nouveau frappé aujourd’hui – les patrons des transports avertissant qu’il y a un “chemin à parcourir” avant que l’enfer des vacances ne s’améliore.

Ce matin, l’aéroport de Bristol a vu des centaines de passagers serpenter autour des terminaux avant 4h30 du matin, tandis que les files d’attente pour les vols s’empilaient à Heathrow et Gatwick.

Des camions ont été vus reculés sur la M20 près d’Ashford dans le Kent Crédit : PA

Les passagers se sont entassés à l’aéroport de Bristol à la première heure, avec des files d’attente avant 4h30 du matin Crédit : LT1Media

La M20 en direction de la côte entre la jonction 8 à Maidstone et la jonction 12 à Folkestone est fermée au trafic autre que le fret 1 crédit

Le terminal 2 de l’aéroport d’Heathrow a vu des vacanciers se faufiler autour de l’enregistrement Crédit : w8media

Certains voyageurs ont signalé des retards de sept heures à Douvres tandis que la BBC a déclaré qu’un homme attendait de faire la traversée depuis “30 heures”.

Une autre famille a déclaré au diffuseur qu’elle n’avait parcouru que 75 mètres en six heures – et a finalement décidé d’abandonner sa place dans la file d’attente pour risquer un itinéraire plus rapide.

Jane Dennis, qui se rendait à Douvres avec son mari et ses cinq enfants, a déclaré : “Nos amis avaient pris ce détour et nous en avaient parlé. Mais dans la file d’attente, il n’y avait aucune information, aucun contrôle de la circulation, aucune police.

“Tout le monde sortait des voitures, marchait vers Tesco pour faire le plein de fournitures. Nous avons pris un risque, mais nous devions faire quelque chose. Cela a été un cauchemar absolu.”

Au moins 3 000 camions stationnés sur la M20 attendent ce matin de se diriger vers le port et le terminal du tunnel sous la Manche.

‘JOURNEE TRES CHARGEE’

Doug Bannister, directeur général du port de Douvres, a déclaré qu’environ 10 000 voitures devraient être traitées à la sortie du port samedi – en hausse par rapport au chiffre de vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait y avoir de nouveau des retards de cinq à six heures pour les personnes au port samedi, il a déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today: “C’est possible.

“Nous nous attendions à ce qu’aujourd’hui soit une journée plus chargée qu’hier.

“Hier, nous avons traité environ 8 500 voitures en sortie. Aujourd’hui, nous étions censés être environ 10 000, donc la journée va être très chargée ici.”

Cela signifie que la M20 en direction de la côte est fermée au trafic autre que le fret entre les jonctions 8 à Maidstone et la jonction 12 à Folkestone.

Au lieu de cela, les automobilistes sont envoyés sur une longue déviation en utilisant l’A20, l’A249 et le M2.

La ministre des Affaires étrangères et espoir du leadership conservateur, Liz Truss, a déclaré que les perturbations au port de Douvres étaient la faute des autorités françaises lorsqu’on leur a demandé si le Brexit était la raison du chaos des transports.

S’exprimant lors d’une visite de campagne dans le Kent, elle a déclaré: “C’est une situation qui a été causée par un manque de ressources à la frontière.

“Et c’est ce que les autorités françaises doivent régler et c’est ce sur quoi je suis très clair avec elles.”

Mais l’homme politique français Pierre-Henri Dumont, député républicain de Calais, a blâmé la sortie du Royaume-Uni de l’UE, déclarant à BBC News que c’était “une conséquence du Brexit” avec plus de contrôles nécessaires et affirmant que le port de Douvres est “trop ​​petit” avec trop peu kiosques par manque de place.

‘MARCHE À SUIVRE’

Les camions transmanche doivent rejoindre les files d’attente de l’opération M20 Brock, ou risquer une amende de 300 £.

Et la police de Kent a déclaré que plus de 100 avis de sanctions fixes avaient été émis au cours des dernières 24 heures.

M. Bannister a ajouté qu’en raison de l’augmentation des contrôles nécessaires depuis le Brexit, il y aura également “une augmentation des délais de transaction à la frontière”.

Mais il a noté que le port avait “créé plus de capacité frontalière afin que le débit global puisse être maintenu”.

Et dans une mise à jour d’aujourd’hui, les responsables du port ont averti : “Il y a bien sûr un moyen d’éliminer l’arriéré de passagers en attente.

“La journée va être très chargée, avec davantage de touristes britanniques se rendant à Douvres pour se rendre en France.”

Les passagers qui attendaient dans les files d’attente ce matin se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur frustration, une personne écrivant : “Il y a quatre heures, nous étions à 30 milles de Folkestone… ce n’est pas seulement Douvres !! Toujours pas là !!!

Quelqu’un d’autre a dit: “Nous étions debout six heures à Douvres avec un bébé de trois mois dans la voiture.”

ENCLENCHEMENT

Un autre a décrit des scènes chaotiques sur l’A20, ajoutant : “Coincé sur l’A20 pendant les 2 dernières heures et les gens dépassent maintenant toute la file d’attente, sur une ligne continue, contre le trafic venant en sens inverse…”

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre a suggéré qu’il serait plus rapide de nager le long du canal, ce qui prend généralement entre sept et 27 heures.

Ils ont écrit: “En allant à Douvres, attendez-vous à cinq heures de file d’attente, pour traverser une longueur d’océan de 25 milles, vous pouvez nager en moins de deux heures #DoverChaos.”

Le RAC a déclaré qu’environ 18,8 millions de voyages sont prévus au Royaume-Uni entre vendredi et lundi alors que les écoles se séparent pour les vacances d’été.

Et Jack Cousens, responsable de la politique routière pour l’AA, a déclaré: «L’escapade estivale bat maintenant son plein et les principaux itinéraires de vacances commencent à se remplir.

“Le Sud-Est a été submergé de voyageurs espérant sauter facilement sur le continent, mais cela s’est rapidement transformé en cauchemar.

“Une qui est maintenant partagée par les habitants alors que les conducteurs essaient de trouver des routes alternatives afin de pouvoir continuer à faire tourner les roues.”

Alors que les écoles fermaient complètement leurs portes hier, samedi pourrait s’avérer encore plus chargé ce week-end. Jack Cousens

Selon le RAC, le pire moment pour prendre la route aujourd’hui est entre 11h et 15h.

La société a également exhorté les conducteurs à éviter de voyager entre 11h et 18h le dimanche.

Hier, l’opérateur de ferry P&O Ferries a dit aux passagers de prévoir au moins cinq heures pour dégager les routes d’accès et les contrôles de sécurité.

Cela s’est produit alors que ceux qui espéraient traverser la Manche ont signalé des files d’attente de cinq heures pour les contrôles aux frontières, avec des voitures photographiées dos à dos à des kilomètres à l’extérieur de Douvres.

Doug Bannister a imputé la “perturbation majeure” à une dotation “terriblement insuffisante”.

Il a déclaré que le personnel se concentrait sur la lutte contre le “goulot d’étranglement critique” autour du port aujourd’hui, mais ne pouvait pas promettre que le chaos serait dissipé d’ici samedi.

Les retards signifiaient que le trafic touristique et de fret était bloqué pendant des heures sur les routes encombrées de la région.

Et P&O Ferries a averti les passagers d’arriver six heures plus tôt pour leurs bateaux.

Un avis sur le Twitter de la société disait: “Veuillez noter qu’il y a un trafic intense au contrôle des frontières dans le port de Douvres.

“Si vous avez réservé pour voyager aujourd’hui, veuillez prévoir au moins six heures pour passer tous les contrôles de sécurité.”

Les passagers ont décrit des heures de files d’attente pour se rendre à Douvres Crédit : PA

Des milliers de camions ont été vus faisant la queue sur la M20 en attendant d’arriver au port en premier 1 crédit

Les familles de Bristol attendaient avec impatience leurs vacances d’été ce matin Crédit : LT1Media

Des essaims de passagers ont attendu dans de longues files d’attente à Heathrow Crédit : LNP

L’aéroport de Manchester regorgeait également de vacanciers qui s’envolaient Crédit : LNP

Le chaos des voyages se poursuit aujourd’hui après qu’un “incident critique” a été déclaré hier au port de Douvres dans le Kent Crédit : PA

Des voyageurs épuisés ont été vus dormir partout où ils le pouvaient à l’aéroport de Bristol Crédit : LT1Media