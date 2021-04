Marvin Plattenhardt est le dernier joueur de l’équipe à avoir été testé positif au COVID-19. Photo par Jan-Philipp Burmann / City-Press via Getty Images

Hertha Berlin a demandé à la Bundesliga d’annuler ses prochains matchs contre Mayence dimanche, Fribourg mercredi et Schalke le 24 avril après qu’un résultat de test positif pour COVID-19 a contraint toute l’équipe et le personnel d’entraîneurs à s’isoler pendant deux semaines. .

La nouvelle a compliqué la tentative de Hertha d’éviter la relégation de la Bundesliga et est susceptible de conduire au chaos du match dans la ligue avec six tours restants à terminer le 22 mai.

Hertha a déclaré jeudi que Marvin Plattenhardt avait été testé positif pour le coronavirus, ajoutant aux résultats positifs antérieurs de l’entraîneur Pal Dardai, de l’entraîneur adjoint Admir Hamzagic et de l’attaquant Dodi Lukebakio.

Ils s’isolaient tous chez eux sans aucun symptôme, a déclaré Hertha. Un autre entraîneur adjoint, Andreas Neuendorf, après avoir été en contact étroit avec ceux qui avaient été testés positifs.

Le reste de l’équipe et le personnel devaient emménager dans des logements fermés jusqu’au 28 avril, vivant ensemble et ne quittant le site que pour des séances d’entraînement et des jeux, mais l’autorité sanitaire locale a déclaré que le résultat positif de Plattenhardt signifie que des mesures plus strictes sont nécessaires.

Les mesures d’auto-isolement signifient que Hertha ne pourra jouer à aucun jeu tant qu’il ne sera pas levé.

Le gardien de but Rune Jarstein a été le premier à Hertha à être testé positif au virus, annoncé par le club le 5 avril.

« Nous avons resserré les mesures d’hygiène lors de la dernière trêve internationale, et avec lui l’espoir que le résultat positif de Rune Jarstein resterait un cas isolé. Malheureusement, cela n’a pas été le cas », a déclaré le directeur sportif de Hertha, Arne Friedrich, qui avait repris l’entraînement. fonctions en l’absence de Dardai.

« En raison des cas qui se sont produits, nous sommes désormais contraints à une quarantaine de 14 jours à domicile. D’un point de vue sanitaire, c’est absolument la bonne étape. D’un point de vue sportif, cela nous affecte, car nous doivent se battre pour rester dans la ligue avec six matchs de Bundesliga d’ici la fin de la saison le 22 mai. «

Hertha est 15e dans la ligue des 18 équipes, juste une place au-dessus de la place des éliminatoires de relégation.

« Pendant la quarantaine à domicile, l’équipe restera en forme avec des unités d’entraînement virtuelles sous la direction de l’équipe d’entraîneurs. Nous acceptons la situation malgré les circonstances difficiles et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour une finale de saison réussie », a ajouté Friedrich.