Le chaos de Good Morning Britain alors que Laura Tobin est forcée de quitter les ondes et que Charlotte Hawkins se tient à la place

Laura Tobin de GOOD Morning Britain a raté son bulletin météo aujourd’hui lorsqu’une erreur technique a forcé la présentatrice de nouvelles Charlotte Hawkins à intervenir à la dernière minute.

L’émission d’ITV a déraillé lorsque la météorologue de 39 ans a tenté de livrer son segment sur place.

4 Laura Tobin de Good Morning Britain a été forcée de quitter l’antenne ce matin alors que Charlotte Hawkins a repris la météo

Alors que GMB coupait à la météo peu après 6 heures du matin aujourd’hui, Laura était introuvable.

Venant en aide à sa collègue, Charlotte, 46 ans, a gardé son sang-froid et a déclaré: « Maintenant, il est six heures et quart et normalement, nous irions voir Laura avec la météo, elle vit à Heather Castle.

« Mais la pluie perturbe le signal. Alors laissez-moi vous dire ce qui s’en vient… »

La star de la télévision a livré la météo sans accroc, déclarant plus tard: « Si elle regarde ça, j’espère que j’ai bien fait, je suis sûr qu’elle me le fera savoir plus tard. »

4 Charlotte, 46 ans, est intervenue à la dernière minute

Laura est passée à l’antenne à 6h30 du matin et a félicité sa co-vedette en disant: « Merci beaucoup à Charlotte pour son merveilleux travail de lecture de la météo plus tôt ce matin. »

La brune a souvent égayé le studio avec son sens de l’humour enjoué.

Le mois dernier, elle a utilisé sa LEG comme guitare dans l’émission amusante d’aujourd’hui, laissant Ben Shephard et Kate Garraway stupéfaits.

Les présentateurs essayaient de donner aux téléspectateurs « le sentiment du vendredi » en jouant certaines de leurs chansons préférées.

4 Laura a réussi et était en direct d’un château

Laura a commencé à chanter Someday I’ll Be Saturday Night de Bon Jovi, en chantonnant : « Hé mec, je suis vivant », avant d’inviter maladroitement ses co-stars à se joindre à nous, en leur demandant : « Tous ensemble maintenant ? Non ? »

Elle s’est exclamée : « Et puis on a la jambe de guitare », tout en grattant sa jambe comme une guitare.