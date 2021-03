Barcelone a donc son nouveau président, Joan Laporta, qui se trouve être également son ancien président, et les spéculations sont monnaie courante sur ce qui pourrait se passer ensuite.

Les scénarios vont de la mort et de la morosité totale – un milliard de dollars de dette, le contrat expirant de Lionel Messi, une pandémie mondiale dévastant l’économie du football – à un « Quoi, je m’inquiète? » approche, comme l’illustre le mieux le candidat à la présidentielle Toni Freixa, qui avait parlé de signer Erling Haaland de Dortmund et Kylian Mbappe du PSG.

Comme cela arrive souvent, la réalité est quelque part au milieu. Il y a des raisons de craindre le pire, des raisons d’être prudemment optimistes et quelques raisons d’être joyeux, même quelques jours après avoir échoué à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2007.

Une gestion intelligente et responsable de Laporta peut maintenir Barcelone au sommet ou près du sommet du football de club pour les prochaines saisons. De même, il pourrait tout gâcher au-delà de toute reconnaissance. Mais voici la bonne nouvelle …

1 . Il y a deux équipes exceptionnelles en Europe, et le reste est … eh bien …

Manchester City est un cran au-dessus de tout le monde et, probablement, le Bayern Munich l’est aussi. Ils sont financièrement solides et même s’ils auront besoin de quelques ajustements cet été (le premier a besoin d’un attaquant, le second d’un défenseur central), ils sont bien assis. Tout le monde a des problèmes à résoudre sur le terrain, sur le banc ou dans les comptes du club. Le Barça est peut-être pire que les autres grands clubs européens à bien des égards, mais tout le monde a des problèmes.

2. Leur dette est monstrueuse, mais la dette n’est un problème que lorsqu’elle ne peut pas être remboursée

Cette dette «à court terme» de près de 800 millions de dollars est assez terrifiante. Blogueur financier Randonnée suisse explique en détail à quel point Barcelone est si énorme par rapport aux autres clubs, et pourquoi c’est une préoccupation. Cependant, tant que vous pouvez refinancer, il y a une marge de manœuvre. Le fait est qu’à l’heure actuelle, il y a beaucoup de capitaux privés qui tournent autour du football et les taux d’intérêt restent bas.

Ils n’obtiendront peut-être pas grand-chose et, dans une certaine mesure, ce sera peut-être un coup de pied dans la rue, mais ils obtiendront un marché.

3. »Mes Que Un Club ‘ (« Plus qu’un club ») les règles s’appliquent, ce qui est une arme à double tranchant, mais probablement un net positif ici

La structure du club de Barcelone – avec un conseil élu par les membres – signifie que leur prêter de l’argent revient plus à prêter de l’argent à un gouvernement local. En apparence, ce n’est pas une bonne chose: les élus n’ont pas le même genre de peau dans le jeu car finalement, contrairement aux investisseurs privés, ce n’est pas leur argent avec lequel ils jouent. Ils peuvent être plus sujets à des pressions extérieures et à prendre des risques déraisonnables pour leur popularité à court terme, de sorte que les prêteurs les facturent plus.

C’est vrai dans une certaine mesure, cependant, peut-être moins que par le passé. D’un autre côté, cependant, le statut public de Barcelone leur donne un peu plus de poids auprès des prêteurs. C’est une chose pour une banque de menacer une action en justice contre un club appartenant à un fonds spéculatif américain ou à un oligarque russe en cas de retard de paiement. C’est une autre de le faire contre une confiance publique comme Barcelone, avec des dizaines de millions de supporters et une direction nouvellement installée qui hérite du désordre.

Du point de vue des relations publiques, si le Barça vous doit de l’argent, un prêteur est plus susceptible de vouloir renégocier et obtenir une presse positive – « Vous voyez? Nous aidons le Barca à sortir de son trou et à ne pas être méchant! » – que d’appeler les avocats et les repo men.

4. Il y a une colonne vertébrale de talents de classe mondiale, et la plupart sont jeunes

Laissons Messi de côté pour l’instant et regardons le reste. Marc-Andre ter Stegen (28), Frenkie de Jong (23), Pedri (18) et Ansu Fati (18) sont incontestablement des joueurs de A-list, parmi les meilleurs au monde dans leurs rôles. Ronald Araujo (22), Sergino Dest (20) et Ilaix Moriba (18) sont en passe d’atteindre ce niveau.

Si tu veux vraiment regarder le monde à travers Azulgrana-lunettes teintées, vous pourriez ajouter Riqui Puig (21), Oscar Mingueza (21) et Francisco Trincao (21) à cette liste et peut-être chuck dans Loanees Carles Alena (23) et Jean-Clair Todibo (21). Je n’irai pas aussi loin, mais sur les six derniers, il y a de bonnes chances que l’un devienne de classe mondiale et qu’un autre soit des contributeurs utiles. Compte tenu de leur âge, c’est plutôt bien.

5. Malgré les hauts et les bas, il y a des gars qui ont montré qu’ils n’avaient pas besoin d’être immédiatement remplacés

Jordi Alba a 31 ans, mais il réalise sa meilleure campagne depuis plusieurs années et est bon pour encore deux saisons (et il est verrouillé jusqu’en 2024 de toute façon). Clement Lenglet (25 ans) est également enfermé jusqu’en 2026 et, bien que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, est un joueur utile. Heck, même Sergio Busquets (32 ans), qui a connu une période difficile plus tôt cette année, lorsqu’il est utilisé dans la bonne configuration, peut vous donner encore un an ou deux.

6. Tout le monde souffre financièrement, il n’y a pas que vous … ce qui signifie que l’écosystème du football a changé

Les dépenses de transfert et les salaires diminueront presque certainement cet été, car il y a moins de liquidités dans le système. Cela vous fait mal, car il est plus difficile de se débarrasser des actifs afin de collecter rapidement des liquidités. Le Barça avait la masse salariale la plus élevée au monde depuis plusieurs années, et d’autres clubs ne voudront tout simplement pas récupérer les salaires des bustes surpayés du Camp Nou. Mais le manque de liquidités dans le système fonctionne dans les deux sens. Cela signifie également qu’il y a moins de concurrence pour les gars que vous souhaitez conserver, en particulier ceux dont vous voudrez peut-être prolonger les contrats, comme Pedri ou Ousmane Dembele. Et, si vous avez besoin de faire des signatures, elles devraient, selon le même principe, être beaucoup moins chères.

7. Les mauvais contrats ne restent pas à perpétuité et, dans certains cas, peuvent être négociés à la baisse

Cela ne fonctionnera probablement pas avec des gars comme Samuel Umtiti ou Philippe Coutinho: vous êtes sur la sellette pour leurs contrats jusqu’en 2023. Il en va de même pour Miralem Pjanic (30 ans) jusqu’en 2024. C’est OK. Ils disparaîtront comme par magie de la masse salariale dans quelques années. (Et c’est important lorsque vous faites des projections et préparez votre plan triennal.) Mais vous pouvez vous adresser à quelqu’un comme Gerard Pique – qui a 34 ans, enfermé jusqu’en 2024 et adore vraiment le club – et dire: « Hé, Gerard, aidez-nous … nous avons vraiment du mal ici. Pouvons-nous trouver quelque chose? » Il est hyper-riche pour commencer, il est marié à quelqu’un de bien plus riche qu’il ne l’est de toute façon, il a probablement de l’ambition pour un rôle après la retraite … pourquoi ne pas tenter le coup?

Ensuite, il y a Sergi Roberto, qui est en rupture de contrat à la fin de la saison prochaine. C’est le seul club qu’il ait jamais connu, il a été blessé toute la saison, dirait-il «non» à plus d’années et à un peu moins d’argent?

8. Le modèle économique du Barça signifie qu’ils ont pris plus de la baisse avec COVID-19, mais ils devraient profiter davantage de la hausse quand c’est fini

Le Camp Nou est le plus grand stade du football européen et sa fermeture signifie que les foules sont passées d’une moyenne de 75000 personnes par match, avant la pandémie, à zéro depuis. Le musée de Barcelone est le troisième plus visité de toute l’Espagne – ses revenus sont également tombés à zéro.

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour voir comment, dans l’absolu, les fermetures ont affecté le Barça plus que la plupart des autres. Mais lorsque les choses rouvriront, ces revenus reviendront en grande partie. Et cela affectera le Barça plus que la plupart des autres.

Lionel Messi se retrouve soudainement entouré de jeunes talents florissants à Barcelone. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

9. Ronald Koeman n’a un contrat que jusqu’en 2022

Il a commis des erreurs et il peut être ou non une solution à long terme, mais le Néerlandais et ancien joueur de Barcelone a dépassé les attentes en termes de stabilisation du navire et d’obtenir l’adhésion des joueurs. Le fait que Barcelone soit toujours en lice pour un doublé national malgré le burofax de Messi, malgré la démission de Jose Maria Bartomeu, malgré le désordre des transferts estivaux, malgré l’implosion financière … à un moment donné, tout cela signifie qu’il mérite du crédit.

La bonne chose, cependant, est que si le Barça doit aller dans une direction différente, il ne coûtera pas grand-chose de le laisser partir. Et, s’il reste, il n’est pas en mesure de faire des demandes majeures comme le ferait un manager de haut niveau.

10. Si vous êtes intelligent, vous transformez la situation de Messi en une situation gagnant-gagnant

En termes simples, vous devez chiffrer ce que Messi apporte au club. Un vrai chiffre, pas l’économie vaudou électorale de Laporta quand il a dit que Messi coûte à Barcelone 8% de son budget mais rapporte 30% des revenus. Et puis vous lui parlez et vous le traitez comme un adulte. Vous lui dites que vous voulez qu’il reste, mais s’il s’attend à gagner près des 100 millions de dollars et plus qu’il gagne maintenant, cela n’arrivera pas, car ce serait irresponsable de la part du club. Cela signifierait ne pas rembourser la dette et cela signifierait ne pas l’entourer de joueurs capables de gagner des choses avant de prendre sa retraite.

Vous n’avez pas besoin d’avoir honte de demander un « rabais pour la ville natale ». Il ne vous apparaît pas comme un gars motivé par l’argent de toute façon. Cela ne veut pas dire qu’il doit être comme Pau Gasol et jouer pour (presque) rien. Vous avez juste besoin de lui montrer à quoi vous dépenserez de l’argent s’il prend une réduction de salaire substantielle et en quoi cela compte, qu’il s’agisse du service de la dette ou de l’acquisition / rétention de talents. Donnez-vous un numéro et respectez-le. Et espérons qu’il accepte.

Si ce n’est pas le cas? Hé, vous aurez instantanément réduit une énorme partie de votre masse salariale et soulagé une tonne de pression financière.

S’il le fait? Eh bien, vous obtenez une autre saison de l’un des plus grands joueurs de l’histoire à un prix qui est probablement bien inférieur à ce qu’il vaut.

11. Jose Maria Bartomeu est parti …

Que la loi détermine ce qu’il a fait de mal, le cas échéant. Mais vous pouvez tracer une ligne sous les dernières années de son administration et l’air général de toxicité qui entoure tout, comme le nuage de Pig-Pen dans Peanuts. Même Messi était heureux d’être photographié en train de voter lors des élections post-Bartomeu – ce que nous n’avons jamais vu auparavant.

Ce sont 11 raisons d’être joyeux. Vous pouvez, sans aucun doute, en trouver beaucoup d’autres pour être terrifié. Et, oui, cela dépend en grande partie de la confiance que vous avez en Laporta. Ce n’est pas un homme d’affaires, c’est fondamentalement un avocat et un politicien et, certes, cela n’augure rien de bon. Mais s’il est assez humble pour s’entourer de gens intelligents, s’il ne fait pas les erreurs du passé, s’il peut vendre la base de fans de son projet, il peut faire ce travail.

Le Barça n’est ni à l’épreuve de la récession, ni trop grand pour échouer. Mais ils sont vraiment proches.