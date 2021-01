Les achats de panique se sont répandus à Perth, obligeant certains magasins à fermer leurs portes aux clients avant un verrouillage de Covid de cinq jours.

La métropole de Perth et deux régions voisines entreront dans un verrouillage dur de cinq jours après qu’un agent de sécurité de la quarantaine de l’hôtel ait assisté à plus d’une douzaine de lieux alors qu’il était infecté par COVID-19.

À partir de 18 h dimanche, la métropole de Perth, la région de Peel et la région du sud-ouest verrouillent jusqu’à 18 h vendredi.

Tous les résidents doivent rester à la maison à moins d’acheter des produits essentiels, de répondre à leurs besoins médicaux ou de soins de santé, de faire de l’exercice dans leur quartier ou de travailler s’ils ne peuvent pas le faire à distance.

Même avant l’annonce du verrouillage du premier ministre Mark McGowan, des scènes rappelant la première vague Covid de Sydney en mars ont été capturées dans les supermarchés de Perth.

Des familles terrifiées ont commencé à faire la queue devant les magasins pour emballer leurs chariots avec du papier toilette.

Certains magasins de la banlieue nord ont été contraints de fermer leurs portes pour essayer de contrôler les hordes d’acheteurs paniqués.

M. McGowan a déclaré aux résidents qu’ils seraient toujours autorisés à faire des achats pendant le verrouillage et les a exhortés à résister à l’empilement de stocks.

«Vous n’avez pas besoin d’aller dans les magasins», dit-il.

Il a averti que le verrouillage durerait au moins cinq jours, et s’il n’y a pas de nouveaux cas, les autorités chercheront à alléger lentement les restrictions à partir de ce moment.

L’homme a travaillé deux équipes au Sheraton Four Points à Perth CBD et était stationné à un étage où au moins un voyageur de retour a été diagnostiqué avec la souche britannique hautement infectieuse de la maladie.

Les autorités enquêtent sur la façon dont l’homme a été infecté par Covid et sont catégoriques sur le fait qu’il ne s’est pas « exposé inutilement » en entrant dans une chambre d’hôtel.

Jeudi, le jeune homme avait développé des symptômes et appelé malade au travail avant de se présenter pour un test Covid.

Mais les autorités ont déjà compilé une longue liste d’endroits à Perth qui ont potentiellement été exposés au virus.

Sur la photo: des gens font la queue pour entrer dans un supermarché à Perth après l’annonce d’un verrouillage de cinq jours

La liste continuera de s’allonger dans les prochains jours à mesure que les traceurs de contacts obtiendront de plus amples informations, mais comprend déjà plusieurs entreprises dans la région des Maylands.

L’employé infecté était enregistré sur l’application de recherche de contacts SafeWA, qui enregistrait ses mouvements dans les jours précédant le test positif.

Tous les pubs, clubs, terrains de jeux et gymnases de Perth fermeront, tandis que les restaurants seront ouverts uniquement à emporter et les visites seront interdites dans les maisons de soins et les hôpitaux.

Les écoles resteront fermées – elles devaient rouvrir lundi pour le premier jour de l’année.

Les masques faciaux seront également obligatoires à l’extérieur des maisons, et des restrictions ont également été réintroduites pour les funérailles – les limitant à seulement 10 personnes pour la durée du verrouillage.

Toute personne dans les régions verrouillées a été exhortée à rester sur place pour éviter de propager potentiellement le virus dans les communautés régionales et vulnérables.

« Nous encourageons vivement tous les habitants de cette région qui viennent d’une autre région de WA, à rester ici », a déclaré M. McGowan. «Ne vous déplacez pas plus loin en dehors de cette zone tant que le verrouillage n’est pas terminé.

L’État avait passé près de 10 mois sans un seul cas de Covid-19 dans la communauté, un exploit que M. McGowan attribue à sa position ferme sur les frontières.

En raison du cas positif, les résidents de Perth ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour acheter des produits essentiels comme l’épicerie et les médicaments, rechercher un traitement médical, faire de l’exercice pendant une heure par jour et travailler si une personne ne peut pas travailler à distance.

Le premier ministre Mark McGowan (photo) a averti que le verrouillage durerait au moins cinq jours, et s’il n’y a pas de nouveaux cas, les autorités chercheront à alléger lentement les restrictions à partir de ce moment.

Sur la photo: des gens font la queue avec des chariots de supermarché pleins dans les supermarchés de Perth

WA avait passé près de dix mois sans cas de virus dans la communauté WA.

En mars, le premier ministre Scott Morrison a condamné les acheteurs paniqués pour avoir vidé les étagères dans tout le pays.

« Sur l’achat en gros de fournitures: arrêtez de thésauriser, je ne peux pas être plus direct à ce sujet – arrêtez ça », a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas sensé, ce n’est pas utile et c’est l’une des choses les plus décevantes que j’ai vues dans le comportement australien en réponse à cette crise.

« Ce n’est pas ce que nous sommes en tant que peuple, ce n’est pas nécessaire, ce n’est pas quelque chose que les gens devraient faire. »