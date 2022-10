Le chaos cauchemardesque des coupures de courant est dû à trois décennies de complaisance de la part des gouvernements

Panne électrique

Pendant des années, The Sun a mis en garde contre le chaos cauchemardesque que les coupures de courant pourraient infliger à la Grande-Bretagne moderne. Cette perspective épouvantable semble de plus en plus probable.

Dans les années 1970, les coupures de courant ont éteint nos lumières et notre télévision. Aujourd’hui, les ordinateurs et le haut débit dirigent nos vies et nos entreprises. Sans électricité, notre nation connectée sera pratiquement paralysée.

La perspective épouvantable de pannes d’électricité au Royaume-Uni semble de plus en plus probable Crédit : Getty

C’est la faute de Poutine, bien sûr. Mais c’est trop facile.

L’incapacité à satisfaire l’un de nos besoins les plus élémentaires est en fin de compte due à trois décennies de complaisance catastrophique de la part des gouvernements successifs.

C’est-à-dire le parti travailliste, qui n’a rien fait pour la sécurité énergétique pendant 13 ans.

Les Lib Dems, bêtement mariés au fantasme impossible d’alimenter la Grande-Bretagne uniquement avec le vent et le soleil et d’une fierté écœurante de bloquer les alternatives.

Et les conservateurs, qui étaient également trop confiants quant aux approvisionnements en provenance de Russie, même lorsqu’il était clair que Poutine était un monstre capable de déchaîner le chaos.

Nos centrales électriques ne dépendent pas de son gaz. Mais d’autres pays d’Europe le font et se retrouvent maintenant en concurrence avec nous pour des approvisionnements rivaux. Une pénurie se profile.

Ajoutez à cela un hiver potentiellement froid mais calme, avec une énorme demande d’électricité mais trop peu de vent pour nos éoliennes, et nous risquons d’en manquer.

Quel correctif pour ceux qui pensent qu’un réseau uniquement éolien et solaire est viable. Nous aurons toujours besoin de nucléaire et, pour l’instant, de gaz et même de charbon.

Nous devons apprendre cette leçon rapidement. Nous devons affronter les NIMBY et les imbéciles écologiques délirants qui se collent le visage. Nous devons explorer la fracturation hydraulique, construire des centrales nucléaires et extraire beaucoup plus de gaz de la mer du Nord.

Même si nous esquivons les pannes d’électricité, nous devons rapidement devenir autonomes en énergie pour éviter que Poutine ou un futur tyran ne réussisse à nous plonger dans le noir.

Bête d’anniversaire

NOUS souhaitons à Poutine un 70e anniversaire des plus malheureux. Quelle 70e année ce fut.

Il l’a passé à massacrer des innocents et à sacrifier des hordes de ses propres troupes comme chair à canon.

Peu de gens fêteront le 70e anniversaire de Vladimir Poutine l’année où il est devenu le nouvel Hitler Crédit : Reuters

Il a transformé son pays non pas en une puissance géante mais en une cible de haine et de dérision mondiales.

Il a fait émigrer des millions de Russes pour éviter sa mauvaise gestion et sa conscription dans son armée brisée et surfaite.

Il est devenu le nouvel Hitler.

Nous prions pour que cette créature n’en fasse pas 71, certainement pas au Kremlin.

Le meilleur moyen de s’en assurer ? Continuez à apporter nos armes et notre aide en Ukraine, pour alimenter sa riposte étourdissante et héroïque.

Déflecteur de bordure

POURQUOI Liz Truss est-elle si silencieuse sur l’immigration ?

Les électeurs du Brexit qui ont soutenu les conservateurs en 2019 voulaient le contrôler.

Les électeurs du Brexit qui ont soutenu les conservateurs en 2019 voulaient le contrôler, mais Liz Truss est silencieuse sur la question Crédit : Getty

Ils ne s’attendaient pas à ce que la migration légale continue de monter en flèche ou que des centaines par jour débarquent illégalement, mais en toute impunité, sur nos plages.

Le Premier ministre semble espérer que les migrants combleront nos nombreux postes vacants.

Qu’en est-il des cinq millions de Britanniques sur les allocations de chômage ?