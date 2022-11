Le chaos autour des ventes de billets de Taylor Swift déclenche une audience au Sénat

Un sous-comité sénatorial a annoncé mardi qu’il tiendrait une audience sur le manque de concurrence dans l’industrie de la billetterie après que les fans de Taylor Swift aient fait face à des jours de chaos la semaine dernière alors qu’ils tentaient d’acheter des billets de concert via Ticketmaster.

Dans un communiqué, la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, qui dirige le sous-comité judiciaire du Sénat sur la politique de concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs, qui dirigera l’audience, a écrit : position sur le marché signifie que l’entreprise ne subit aucune pression pour innover et s’améliorer continuellement.

Elle a ajouté: “Lorsqu’il n’y a pas de concurrence pour inciter à de meilleurs services et à des prix équitables, nous en subissons tous les conséquences.” Mme Klobuchar, une démocrate, et le sénateur Mike Lee de l’Utah, un républicain et un membre éminent du comité, n’ont pas annoncé de date d’audience ni de témoins. Mme Klobuchar a parlé de ses projets d’audience lorsqu’elle est apparue dans l’émission “Morning Joe” de MSNBC vendredi dernier.

Les défis de l’industrie ont été amplifiés la semaine dernière lorsque des millions de fans de Mme Swift ont été empêchés d’acheter des billets en prévente pour les tournées de la superstar. Quelques jours plus tard, Ticketmaster annoncé qu’il annulerait les ventes publiques pour tous les billets restants “en raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et d’un stock de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande”.