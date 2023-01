Le chaos au Congrès est le problème des républicains maintenant. Bientôt, ce pourrait être tout le monde

Le nouveau Congrès américain est bloqué sur la ligne de départ. Cela pourrait être un présage.

Les républicains à la Chambre des représentants sont, pour la deuxième fois seulement depuis la guerre civile américaine peine à élire un Président.

Cela devrait être la partie facile. Les républicains tenteront à nouveau jeudi après-midi de nommer un chef du Congrès après une deuxième journée infructueuse.

Les deux jours de torture subis par le républicain Kevin McCarthy, qui a maintenant perdu une série de voix pour le président de la Chambre, pourraient être un aperçu de deux années difficiles à venir, avec des conséquences dépassant les États-Unis et touchant l’économie mondiale.

Cet équipage qui lutte pour élire un président sera bientôt invité à accomplir des tâches beaucoup plus difficiles, comme financer le gouvernement américain et approuver le paiement de la dette américaine.

“C’est un présage vraiment inquiétant”, a déclaré Geoffrey Kabaservice, un auteur historien du conservatisme et lui-même républicain de centre-droit.

« Fondamentalement, cela revient au fait que le Parti républicain, tel qu’il est actuellement constitué, n’est pas vraiment gouvernable », a-t-il déclaré.

“Je pense que même beaucoup de démocrates, qui se réjouissent de cette vision du chaos républicain en ce moment, comprennent que cela va causer de vrais problèmes plus tard.”

La paralysie de la Chambre illustre un avertissement pour 2023 du groupe d’évaluation des risques géopolitiques Eurasia Group : que le dysfonctionnement politique américain pourrait nuire à d’autres pays, et il mentionnait spécifiquement le Canada.

L’impasse a des précédents historiques.

REGARDER | Sans nouveau Président, le Congrès américain est paralysé : Le Congrès est resté paralysé après l’échec des républicains à élire un nouveau président Les républicains n’ont pas réussi à sélectionner un nouveau président américain de la Chambre mardi, la première fois en un siècle que les législateurs du parti majoritaire ne parviennent pas à s’entendre sur un candidat. Cela laisse Capitol Hill incapable de faire des affaires et le parti républicain en plein désarroi.

Échos historiques de la querelle actuelle

Plusieurs fois avant la guerre civile, puis à nouveau en 1923, il a fallu une série de votes exténuants pour rassembler la majorité nécessaire pour qu’un seul candidat dirige la Chambre des États-Unis.

Ces moments étaient des points de transition définis par des crises politiques. Kabaservice note un facteur commun à ces moments : une montée de l’anti-immigration politique Suivant surtensions de l’immigration et de l’évolution démographique.

Il existe d’autres parallèles pertinents.

En 1923, l’impasse était motivée par différents facteurs qui se chevauchaient, selon une étude contemporaine rapport : luttes de pouvoir personnelles et divergences politiques.

Comme aujourd’hui, les républicains sortaient d’un mi-mandat difficile. Les députés d’arrière-ban ont insisté sur une correction de cap dans la politique, même si dans ce cas, les rebelles étaient centristes. L’ambition personnelle était également en jeu, avec des demandes pour des postes convoités.

Une fois de plus, après un milieu de mandat décevant, c’est une saison de rébellion.

Le Parti républicain a à peine la majorité et un petit groupe d’insurgés a utilisé son nouveau pouvoir pour bloquer la chambre.

Certains partisans de Trump, même l’ancien président lui-même, soutiennent McCarthy à la présidence, tandis que d’autres alliés de Trump s’opposent à lui. (Carlos Barria/Reuters)

MAGA contre MAGA

Ceux qui cherchent à évincer McCarthy ont tendance à être des membres de droite intransigeants qui sont tirés de manière disproportionnée du groupe de membres qui ont soutenu la tentative de Donald Trump d’annuler les élections de 2020 et ont rejeté le compromis avec les démocrates.

Mais c’est plus que cela.

Il s’agit d’une querelle intra-MAGA : vous avez de fervents républicains pro-Trump comme Marjorie Taylor Greene et même Trump lui-même soutenant McCarthy, contre un groupe de rebelles comprenant des types pro-Trump comme Matt Gaetz et Lauren Boebert.

Un ragoût de causes a fusionné ici.

Les désaccords politiques sont un ingrédient, tout comme en 1923. Tout comme le pouvoir : les rebelles veulent missions du comité et un moyen plus facile de larguer les dirigeants, et ils veulent aussi la direction du parti arrêter le financement principaux défis à leur encontre.

Lauren Bell, une savant du Congrès américain au Randolph-Macon College en Virginie, a déclaré qu’il existe également un élément performatif de la part des politiciens qui apprécient la construction d’une marque anti-establishment.

Mais elle a dit qu’il y avait de réelles différences politiques – comme le désir d’adopter des durées de mandat maximales, de renforcer les protections aux frontières, de réduire les budgets et de transférer le pouvoir aux députés d’arrière-ban.

Dans les bonnes circonstances, Bell a déclaré que ce type d’insurrection pourrait également se produire du côté démocrate, mais elle a déclaré que les députés d’arrière-ban républicains contestaient simplement leurs dirigeants plus souvent.

Par exemple, elle a noté que les progressistes Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar votent contre leur parti à propos de quatre pour cent du temps tandis que les conservateurs Boebert et Gaetz le font environ 25 % du temps.

REGARDER | Un regard sur le Freedom Caucus ultra-conservateur : La croissance du Freedom Caucus est un danger pour Kevin McCarthy, selon un journaliste Rejoindre le Freedom Caucus ultra-conservateur pour s’opposer à la tentative de Kevin McCarthy de devenir président de la Chambre des États-Unis pourrait devenir une option plus acceptable pour les républicains de la Chambre, car il n’y a pas d’alternative évidente, a déclaré le journaliste du Washington Post Aaron Blake.

Ensuite, il y a l’élément humain le plus fondamental de tous : la rivalité personnelle.

Matthew Continetti, un conservateur qui a étudié et écrit sur l’histoire du Parti républicain, a déclaré que les performances de mi-mandat moins bonnes que prévu ont créé une tempête parfaite – avec une faible majorité qui a rendu McCarthy vulnérable.

Il a soudainement besoin d’un soutien quasi unanime du parti pour obtenir les 218 votes requis et il en a besoin de la part des représentants des districts républicains purs et durs.

Ces gens ne sont pas nécessairement de grands admirateurs de leur chef actuel, un membre de l’establishment du parti californien depuis neuf mandats.

“La principale plainte des rebelles est personnelle. Ils ne font pas confiance à McCarthy”, a déclaré Continetti, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, qui dit qu’il ne voit pas de voie évidente pour McCarthy.

“Ils le voient comme lié à une direction du Congrès pré-Trump.”

McCarthy a déjà essayé de donner à ses adversaires une partie de ce qu’ils veulent : il a fait la paix avec des membres comme Taylor Greene ; il est promis des règles qui facilitent la évincer un Président ; il dit qu’il donnera aux législateurs plus de temps pour lire les projets de loi; il s’est engagé à enquêter sur les restrictions pandémiques du gouvernement fédéral et à enquêter sur les origines de COVID-19; et, mercredi soir, il aurait convenu limiter la participation des établissements aux primaires.

Les rebelles ont passé des jours à réclamer davantage.

Certains des républicains qui s’opposent à McCarthy, de gauche, Chip Roy, Lauren Boebert et Matt Gaetz sont vus le mois dernier au Congrès. Ils ont des demandes disparates allant d’une politique plus conservatrice à de nouveaux postes de comité pour eux-mêmes. (Jonathan Ernst/Reuters)

Ce que veulent les rebelles

Boebert a déclaré qu’un groupe cette semaine avait pressé McCarthy de se battre pour que les mandats des membres du Congrès soient limités; les restrictions des dépenses budgétaires ; et une série de mesures à la frontière qui inclure un mur avec le Mexique.

“Il nous a renvoyés avec empressement”, a déclaré Boebert mardi.

Gaetz a tourné en dérision le leader républicain en le qualifiant de plus grand alligator du soi-disant marais politique, le qualifiant de indigne de confiance et d’évasif pendant des semaines de discussions politiques.

“Tout ce que nous avons eu, c’est une poignée de ‘bonjour’ et une bouchée de ‘bien obligé'”, a déclaré Gaetz lors d’une conférence de presse mardi.

Puis il est devenu personnel, traitant essentiellement McCarthy de menteur et notant que le propre mentor de McCarthy le dit aussi.

Bill Thomas, l’ancien législateur qui occupait autrefois le siège californien de McCarthy, a fait écho à une critique courante de son ancien protégé: qu’il est un stéréotype éhonté d’un politicien qui dit au public ce qu’il veut entendre.

“Kevin est fondamentalement ce que vous voulez qu’il soit”, Thomas a dit . “Il ment. Il changera le mensonge si nécessaire. Comment quelqu’un peut-il faire confiance à sa parole ?”

Gaetz, au centre, a rendu la querelle avec McCarthy plus personnelle, allant jusqu’à le traiter essentiellement de menteur. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Et après?

L’une des trois choses doit arriver.

Le plus dramatique, et de loin le moins probable, impliquerait un accord de partage du pouvoir entre démocrates et républicains ; où une masse critique de modérés des deux partis soutiendrait un candidat de l’unité.

Une possibilité plus probable ? Les rebelles renoncent. Après avoir obtenu de nouvelles concessions mercredi soir, certains pourraient soutenir McCarthy ou simplement boycotter le vote final.

À défaut, les républicains pourraient passer à autre chose et trouver un remplaçant pour McCarthy, une alternative possible étant le whip du caucus Steve Scalise.

Le législateur de Louisiane, qui a survécu à une fusillade en 2017, est un peu plus conservateur que McCarthy, selon différent statistique tableaux de bord .

Dans tous les cas, la discorde affichée ne s’évanouira pas. Et cela n’est pas apparu du jour au lendemain – John Boehner a été expulsé du poste de président par les conservateurs et son successeur, Paul Ryan, a pris sa retraite anticipée.

Finalement, la nouvelle majorité de la Chambre, dirigée par McCarthy ou quelqu’un d’autre, trouvera l’unité dans l’opposition aux démocrates. Les républicains lanceront de multiples enquêtes agressives.

Un décompte de la dette nationale américaine est vu à New York en 2017. Ce Congrès devra approuver de nouvelles dépenses de dette dans plusieurs mois ou les États-Unis risquent une possibilité autrefois impensable : un défaut sur une partie de leur dette. (Shannon Stapleton/Reuters)

Mais l’adoption de lois sera plus difficile.

Deux événements économiques majeurs se profilent cet automne et ils nécessiteront une action. Le financement fédéral américain expirera et les États-Unis atteindront leur fameux plafond d’endettement.

Le défaut d’adopter des projets de loi de financement pourrait entraîner la fermeture du gouvernement ou, pire, le défaut de paiement des États-Unis sur leurs obligations de dette.

Le Canada et le reste du monde ont environ 31 trillions raisons de s’en soucier.

C’est la taille de la dette américaine, et les projections concernant les conséquences économiques potentielles d’un défaut américain vont de mal à catastrophique .

Puis, soudain, le reste de la planète a pu ressentir la douleur de McCarthy.