Le CHAOS a éclaté après qu’un homme ait distribué “des milliers de livres” dans la rue – mais tout n’est peut-être pas comme il semble.

L’utilisateur de TikTok connu sous le nom d'”Amiotalio” s’est rendu sur le site de médias sociaux pour partager l’événement avec ses 104 000 abonnés.

L’influenceur a déclaré qu’il avait donné 6 500 £ à Hyde Park

Amio a dit qu’il redonnait à la communauté

Le court clip commence par l’influenceur entouré d’une foule nombreuse à Hyde Park à Londres avec la légende : “Amiotalio donne 6,5 k à Hyde Park”.

Il semble jeter des billets de banque aux personnes rassemblées en dessous de lui qui se précipitent pour les attraper.

La star se dirige alors vers la caméra et dit : “Répandre l’amour. Nous répandons l’amour.

Les images coupent ensuite son visage dans l’obscurité, avec lui en disant: «C’était une folie absolue dans le centre de Londres. Nous avons donné 6 500 £.

«Nous avons également donné une PS5 même si les« fédéraux »ont essayé de l’arrêter. Nous avons redonné à la communauté pour lui dire merci.

«Ce sont tous ces TikTokers qui font votre part pour la communauté.

“C’est bien d’avoir des clics et des likes et tout ça. Comme je l’ai dit, ce n’était jamais une question d’argent, c’est toujours une question de message. Soyez toujours humble et redonnez à votre peuple.

Alors que beaucoup de ses partisans ont soutenu ses actions, beaucoup d’autres ont remis en question ses motivations et soupçonnaient qu’il avait vraiment donné cette somme d’argent.

Une personne a dit: “Tu discutes tellement de conneries, mon frère, ça a toujours été une question d’argent.”

Un autre a écrit: “Le marketing général le plus gros serpent dans tout cela, il vous a TOUS utilisés pour l’influence et le” marketing “dès qu’il a envoyé les 6,5000, son ton de voix a changé.”

Un troisième commentateur a ajouté: “Ce n’était même pas 650 £ et encore moins 6 500 £” et a ajouté un emoji riant.

Une quatrième personne a déclaré: “Soyez décent en rencontrant et en saluant les supporters et en leur donnant l’argent en main plutôt que de le jeter comme si vous nourrissiez des pigeons.”

Les fans étaient cependant entièrement derrière ses actions, l’un d’entre eux disant qu’il était “la chèvre” (la plus grande de tous les temps).

Un autre a dit: “J’étais là, c’était tellement fou.”

Il semble que le chaos ait continué lorsque la star a déménagé à Oxford Street et que ses partisans se sont rassemblés autour de lui.

La police semble être intervenue pour déplacer les foules dans ce qu’Amio a décrit comme un « verrouillage ».

Bien que l’on sache peu de choses sur le gars, il semble être une influence crypto de Northampton qui est un collectionneur de supercars et de montres.

Depuis qu’il est sur la plate-forme TikTok, il a enregistré 1,9 million de likes avec de nombreux clips obtenant plus de 100 000 vues.

Amio a déclaré que donner de l’argent revenait à donner quelque chose à la communauté