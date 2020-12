Des milliers d’expatriés britanniques qui vivent sur le continent européen sont confrontés au chaos bancaire alors que les prêteurs britanniques se démènent pour se préparer à la vie en dehors de l’UE et annuler des comptes.

La fin de la période de transition post-Brexit « au statu quo », le 31 décembre, obligera les banques britanniques à se conformer à des règles différentes si elles souhaitent opérer en Europe continentale.

Le Brexit signifie qu’ils perdent les droits dits de «passeport» qui leur permettent de fournir des services et des produits à travers le continent.

À partir du 1er janvier, ils auront besoin de licences spécifiques à chaque pays afin de fournir certains produits, ce qui a incité certaines banques à mettre fin à leurs services, les expatriés étant informés que les hypothèques, les cartes de crédit et les comptes d’épargne sont en cours de retrait.

La fin de la période de transition post-Brexit « au statu quo » le 31 décembre verra les banques britanniques soumises à des règles différentes si elles souhaitent opérer dans l’Espace économique européen

Les droits de «passeport» permettent aux banques britanniques d’opérer dans tout l’Espace économique européen qui comprend les 27 États membres de l’UE ainsi que la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein.

La fin de la période de transition signifiera la fin de ces accords, avec des dizaines de milliers d’expatriés britanniques confrontés à un bouleversement bancaire.

Avoir votre mot à dire Connaissez-vous quelqu’un affecté par cela? Courriel: danny.hussain@mailonline.co.uk

La paperasserie associée à l’obtention de l’autorisation d’opérer dans certains pays aurait conduit certaines banques à décider que cela ne valait pas la peine.

Selon The Times, Lloyds Banking Group a écrit à 13 000 clients de comptes courants et de cartes de crédit qui résident sur le continent pour les informer que les produits ne seront plus disponibles pour eux au cours de la nouvelle année.

On dit également qu’il met fin aux prêts hypothécaires britanniques accordés à des centaines d’expatriés en Slovaquie.

Pendant ce temps, Santander aurait dit aux expatriés qu’ils pouvaient conserver leur prêt hypothécaire actuel mais qu’ils ne pourraient plus emprunter d’argent.

Barclays a apparemment déclaré que l’épargne et les comptes courants des expatriés en Italie, en Estonie, en Slovaquie et en Belgique seraient supprimés.

Une porte-parole de Barclays a déclaré au journal: « Le régulateur des services financiers de ces pays a clairement indiqué qu’il s’attendait à ce que les banques non membres de l’EEE – que Barclays UK devienne après le 31 décembre – cessent de fournir ces services aux clients de leur pays.

«Continuer à fournir des services même sur une base passive peut être considéré comme un acte criminel.

Un dirigeant bancaire a déclaré au Times que cela avait été « un cauchemar absolu » en essayant de déterminer quels produits pouvaient continuer à être offerts et où.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « Nous attendons des banques qu’elles traitent leurs clients équitablement et fournissent des communications en temps opportun pour leur permettre de prendre les décisions appropriées ».