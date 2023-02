Le chaos alors que la circulation automobile envahit la piste de course

Un jour avant la course du championnat du monde de Formule E ABB FIA ici, le chaos a éclaté après que la circulation automobile est entrée dans la zone de course du circuit urbain vendredi.

La faille de sécurité et le pandémonium ont choqué les organisateurs et retardé la première séance d’essais en soirée.

Avec de gros embouteillages sur les routes en raison des restrictions de circulation des véhicules autour de la piste au cœur de la ville, certains véhicules civils sont entrés dans la zone de course après la suppression de certaines barricades.

A LIRE AUSSI | “Ne bouge pas de ce siège”: Pep Guardiola s’engage à rester fidèle à Manchester City malgré les accusations

L’entrée des deux-roues et des quatre-roues a étonné les pilotes des équipes participantes qui se préparaient pour la séance d’essais. Comme aucune voiture de course n’était en piste, un incident majeur a été évité.

Les autorités sont intervenues pour arrêter la circulation des véhicules et rebarricader le circuit routier.

La faille de sécurité et le chaos ont retardé la séance d’entraînement d’une heure. On ne sait pas immédiatement qui a enlevé la barricade.

Depuis quelques jours, les routes menant à la piste de course sont encombrées en raison du détournement de la circulation en plusieurs points. Les automobilistes fulminaient contre les restrictions, qui avaient entraîné de longs embouteillages et cela avait même conduit à une altercation entre le public et la police.

Prenant acte de la faille de sécurité, la police a ordonné une enquête. Ils essayaient d’identifier les personnes qui avaient enlevé la barricade.

Les responsables de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) auraient été mécontents de l’incident et ont demandé aux autorités locales de régler les choses avant la course prévue samedi.

Hyderabad est la première ville indienne à accueillir la prestigieuse course. La piste de 2,8 km, comportant un total de 18 virages, a été posée le long du lac Hussain Sagar, en utilisant les routes existantes pour la circulation des véhicules. Cela a nécessité des détournements de trafic dans la zone centrale de la ville, entraînant des embouteillages massifs sur toutes les artères adjacentes.

Au total, 11 équipes et 22 pilotes participeront à la course. Toutes les voitures sont électriques et alimentées par une batterie de 250 kW. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 280 km/h.

Pour la première fois, la grille de Formule E verra la participation de McLaren et Maserati qui rivaliseront avec Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra et d’autres.

Pendant ce temps, le pilote Tag Heuer Porsche, Pascal Wehrlein, a subi un accident lors des essais libres 1 vendredi. Le coureur allemand est sorti indemne de l’accident.

La course principale aura lieu le samedi après-midi après les essais libres 2 et la course qualificative dans la matinée.

Le conducteur a perdu le contrôle de la voiture dans le virage 18 et s’est écrasé contre le mur. L’avant et l’arrière de la voiture ont été endommagés.

Selon les organisateurs, le site aura une capacité de tribune d’environ 20 000 spectateurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)