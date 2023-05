Le chaos à la frontière américaine est exactement ce que Biden voulait éviter – les femmes et les enfants étant plus nombreux que les hommes | Nouvelles américaines

Le chaos et la confusion à la frontière aujourd’hui sont exactement ce que le président Joe Biden voulait éviter lorsqu’il a annoncé un changement majeur dans la politique d’immigration.

Un camping de fortune a vu le jour entre deux clôtures de 30 pieds qui divisent San Diego aux États-Unis de Tijuana en Mexique.

Il y a eu une augmentation significative du nombre de migrants ces dernières semaines aux points de passage le long de la frontière longue de 2 000 milles (3 219 km).

Les gens ont anticipé la levée du titre 42un COVID-ère politique, introduite pour la première fois par le Atout l’administration, qui a permis d’expulser rapidement les migrants pour des raisons de santé publique.

Image:

Il y a eu une augmentation des migrants cherchant à traverser la frontière



Les volontaires passent des couches, de l’eau, de la crème solaire et d’autres fournitures à travers les interstices des lattes métalliques.

Mais une dispute éclate au sujet des couvertures.

« Reculez, reculez, nous arrêtons la distribution », crie un travailleur caritatif.

En savoir plus:

Pourquoi des milliers de migrants tentent de traverser la frontière américaine

L’église d’El Paso qui est devenue un symbole du système d’immigration américain brisé

Il n’y a pas d’abri pour se protéger du soleil brûlant le jour et du froid vivifiant la nuit.

Beaucoup sont ici depuis plusieurs jours déjà et me disent qu’ils reçoivent peu de nourriture et d’eau.

Ce sont généralement des hommes célibataires à ce passage à niveau, mais ils sont maintenant plus nombreux que les femmes, les enfants et les bébés.

Certains ont attaché des feuilles de bâche, du carton et même des sacs poubelles à la clôture dans le but de créer une tente pour se donner un peu d’intimité.

« Un peu de dignité »

Mais il y a peu de dignité ici alors qu’ils passent des téléphones portables à travers la clôture dans l’espoir que quelqu’un du côté américain de la frontière puisse les recharger, afin qu’ils puissent faire savoir à leurs amis et à leur famille où ils se trouvent.

Des gens sont venus du monde entier, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie et d’Europe.

Chacun ici a une histoire personnelle, une raison pour laquelle il essaie d’entrer aux États-Unis, souvent après un voyage éprouvant.

Je parle à deux femmes, un couple homosexuel de la Jamaïque, qui disent ne pas pouvoir y vivre librement.

Une famille catholique de Jordanie, avec un bébé d’un an, est sur la route depuis maintenant deux mois, fuyant la persécution religieuse – disent-ils – dans leur pays d’origine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:06

Que se passe-t-il après l’expiration du titre 42 ?



En savoir plus:

L’administration Biden propose des règles plus strictes à la frontière

La travailleuse humanitaire Adriana Jasso, de l’organisation Quaker, American Friends Service Committee, passe les formateurs à travers la clôture.

Elle a été témoin d’un changement radical dans la composition du groupe de personnes de l’autre côté.

Elle a déclaré: « Nous avons vu plus de femmes avec des enfants, plus d’unités familiales.

« Nous avons eu des bébés qui dormaient dehors pendant quelques nuits. Nous sommes préoccupés par le fait que certaines familles sont ici depuis trois nuits, depuis quatre jours. »

Une femme du Kenya me dit qu’elle pense que la levée du titre 42 facilitera l’obtention de l’asile aux États-Unis.

Quelqu’un d’autre dit qu’il croyait qu’il y avait un délai de minuit pour être traité par les autorités frontalières.

Au milieu de l’incertitude, l’administration Biden a cherché à dissuader les personnes se rendant à la frontière.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a tweeté : « Ne croyez pas les mensonges des passeurs. La frontière n’est pas ouverte. »

Mais des milliers sont déjà là ou en route.