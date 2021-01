Le chanteur mexicain Vicente Fernández s’est excusé après que des images de lui semblant toucher la poitrine d’un fan soient devenues virales.

Le lauréat d’un Grammy Award, âgé de 80 ans, est apparu dans une interview avec Mara Patricia Castañeda, dans laquelle il affirmait que le moment avait été un « accident ».

La réponse de Vicente est venue après la publication d’un article sur TikTok qui présentait le chanteur à son ranch de Los Tres Potrillos dans lequel il semble placer sa main sur la poitrine d’un fan qui avait demandé une photo.

Les images auraient été prises aux côtés du fan sans nom il y a plus de trois ans.

Depuis que les images ont refait surface, plusieurs fans ont critiqué le chanteur pour son comportement.









S’exprimant dans son récent entretien avec Mara Patricia Castañeda – qui est également son ancienne belle-fille – Vicente a expliqué que ses actes n’avaient pas été intentionnels.

Dans l’interview hispanophone, Mara évoque les allégations: « Une photo a été téléchargée où … il semble que vous touchiez le buste d’une fille … qui a rendu visite en 2017. »

Vicente, également connu sous le nom de « King of Ranchera music », a ensuite déclaré qu’il avait vu la photo mais qu’il n’avait pas délibérément tâtonné le fan anonyme.

« J’ai vu la photo et en effet, oui, j’ai mis ma main en premier sur son ventre et j’ai dit: ‘Vous allez vous sentir offensé’ et j’ai levé la main, et quand je l’ai soulevée, ils ont pris la photo », a-t-il dit pendant l’interview.







(Image: FilmMagic)







(Image: Getty Images pour LARAS)



Tout en affirmant que ses actes n’étaient pas intentionnels, il a ensuite présenté des excuses.

«Je vous présente des excuses de tout mon cœur, mais je ne l’ai pas fait avec intention.

« Si je l’avais fait avec intention, je ne l’aurais pas fait là-bas. Je l’aurais emmené aux écuries, mais je ne me souviens même pas comment cela s’est passé », indique la traduction.

Un représentant de Vicente Fernández a été contacté par The Mirror pour de plus amples commentaires.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303