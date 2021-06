Le chanteur veut renommer l’aéroport Navi Mumbai « Bantacruz », voici comment le ministre de l’aviation a répondu

L’acteur et chanteur Suchitra Krishnamoorthi a écrit dans un tweet que Banta avait envoyé une lettre au ministre de l’aviation leur demandant de renommer l’aéroport de Navi Mumbai en Bantacruz car son frère en avait déjà un qui porte son nom, l’aéroport de Santacruz.

La controverse entourant le changement de nom de l’aéroport international de Navi Mumbai s’était transformée en un problème BJP contre MVA. Le ministre en chef du Maharashtra et chef de Shiv Sena, Uddhav Thackeray, insiste pour que l’aéroport porte le nom du fondateur de Sena, Balasaheb Thackeray. Alors que les militants du BJP exigent que l’aéroport international de Navi Mumbai porte le nom du chef du projet des personnes affectées (PAP), DB Patil. La controverse a fait les gros titres et maintenant, les militants locaux du BJP ont menacé de protester contre la City and Industrial Development Corporation (Cidco) Bhavan.

Pour maintenir l’ordre public, le service de police de Navi Mumbai a déployé environ 8 000 agents en service à divers endroits. La police a également annoncé des déviations de la circulation compte tenu de la situation de l’ordre public.

Au milieu de cet environnement où différents noms sont proposés pour l’aéroport, le ministre de l’Aviation Hardeep Singh Puri a « détendé l’ambiance » en répondant à l’un des tweets de l’acteur et chanteur Suchitra Krishnamoorthi.

Induisant un peu d’humour Santa-Banta, Suchitra avait récemment plaisanté sur la querelle sur le changement de nom de l’aéroport de Navi Mumbai. Suchitra a écrit que Banta avait envoyé une lettre au ministre de l’Aviation leur demandant de renommer l’aéroport de Navi Mumbai en Bantacruz. Comme son frère en avait déjà un qui porte son nom. Sa référence ici était l’aéroport de Santacruz.

Puri a joué avec le chanteur et a répondu que le ministère de l’Aviation civile recevait de multiples demandes pour nommer et renommer des aéroports existants et en construction. Le ministre de l’Aviation civile a ajouté que pour détendre l’atmosphère, il aimerait informer qu’il n’a pas encore reçu de proposition formelle de Banta.

Plus tard, Suchitra a répondu à la réponse de la ministre à son tweet. Elle a souhaité que le ministre reste bien et spirituel.

L’aéroport international Navi Mumbai à Ulwe Kopar-Panvel est actuellement en construction et sera le deuxième aéroport international de Mumbai après l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj.

