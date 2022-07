Le chanteur vétéran Bhupinder Singh décède; Ajay Devgn, Vishal Dadlani et d’autres pleurent la disparition du chanteur Naam Gum Jayega

Voici une autre triste nouvelle pour l’industrie de la musique. Chanteur vétéran Bhupinder Singh est décédé aujourd’hui (18 ans) à l’âge de 82 ans. Il avait chanté de nombreuses chansons célèbres comme Duniya Chhute Yaar Na Chhute (Dharam Kanta), Beeti Na Beetai Raina (Parichay), Dil Dhoondta Hai (Mausam), Naam Gum Jayega (Kinara) , Hothon Pe Aisi Baat (Voleur de bijoux), et d’autres. Sa femme a dit à l’IANS : “Il souffrait de plusieurs complications de santé, y compris des problèmes urinaires depuis un certain temps.” De nombreuses célébrités et fans de Bollywood se sont rendus sur Twitter pour pleurer la disparition du chanteur.

Ajay Devgn a tweeté : “Profondément attristé par le décès de Bhupinder ji. Sa voix a apporté de la joie à des millions de personnes et avait un caractère unique. Condoléances à sa famille. RIP Bhupinder Ji. Om Shanti.” Découvrez les tweets des célébrités ci-dessous

Profondément attristé par le décès de Bhupinder ji. Sa voix a apporté de la joie à des millions de personnes et avait un caractère unique. Condoléances à sa famille. RIP Bhupinder Ji. ? Shanti ? pic.twitter.com/IAvtJf0ZF8 Ajay Devgn (@ajaydevgn) 18 juillet 2022

En mémoire #BhupinderSingh ji. A avec une voix d’un temps plus doux. Tragiquement poétique qu’il devrait suivre Lataji, comme il l’a si bien fait dans la chanson #NaamGumJaayega composé par #RDBurman et écrit par Gulzarsaab. Unki awaaz salut pehchaan hai, aur hamesha yaad rahegi. pic.twitter.com/JilqT43XaE VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 18 juillet 2022

Quel artiste merveilleux et une personne chaleureuse! Extrêmement triste d’apprendre le décès de Bhupinder ji aujourd’hui. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Qu’il repose en paix #BhupinderSingh pic.twitter.com/7XtuqlKwqv Shafqat Amanat Ali (@ShafqatAmanatA) 18 juillet 2022

Chanteur & Guitariste #BhupinderSingh La disparition de est une grande perte pour l’industrie cinématographique, en particulier pour le monde de la musique. Sincères condoléances à son épouse #Mitalee ji et toute la famille. On se souviendra toujours à travers ses chansons. ! ? pic.twitter.com/ocKrf6viDQ Ashoke Pandit (@ashokepandit) 18 juillet 2022

Bhupinder Singh a commencé son parcours en tant qu’interprète sur All India Radio à Delhi. Le compositeur de musique Madan Mohan l’a entendu lors d’un dîner dans la capitale et l’a appelé à Mumbai. Singh était également guitariste et, en tant que guitariste, il a travaillé sur des chansons comme Dum Maro Dum, Chura Liya Hai, etc.

Nous prions pour que l’âme du chanteur repose en paix.