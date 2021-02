Le chanteur Tony Bennett a révélé qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

Le diagnostic de la personne de 94 ans a été rendu public par AARP, un groupe de campagne américain sur les questions liées à l’âge.

Il a été diagnostiqué avec la maladie, qui affecte la mémoire et les fonctions cognitives, en 2016, a déclaré l’AARP.

Le chanteur américain a écrit sur Twitter: « La vie est un cadeau – même avec La maladie d’Alzheimer. «

Parallèlement à un lien vers l’article annonçant son diagnostic, il a ajouté: « Merci à [my wife] Susan et ma famille pour leur soutien, et AARP The Magazine pour avoir raconté mon histoire. «

La neurologue Gayatri Devi, qui a diagnostiqué Bennett, a déclaré à AARP que le chanteur avait « un cerveau incroyablement polyvalent ».

Elle a dit qu’il avait quelques « problèmes cognitifs, mais plusieurs autres zones de son cerveau sont toujours résistantes et fonctionnent bien ».

Image:

Lady Gaga et Tony Bennett à ce 90e anniversaire en 2016. Pic: AP



Mme Devi a ajouté: «Il fait tellement de choses, à 94 ans, que de nombreuses personnes sans démence ne peuvent pas faire.

« Il est vraiment le symbole de l’espoir pour une personne atteinte d’un trouble cognitif. »

Mme Devi a déclaré qu’elle avait exhorté la famille de Bennett à le continuer à chanter car cela « stimulait son cerveau de manière significative ».

Cependant, l’état de la chanteuse I Left My Heart In San Francisco s’aggrave, selon AARP.

<< Bennett, qui a été diagnostiqué pour la première fois en 2016, a jusqu'à présent été épargné par la désorientation qui peut inciter les patients à s'éloigner de chez eux, ainsi que par les épisodes de terreur, de rage ou de dépression qui peuvent accompagner le détachement effrayant d'Alzheimer de la réalité; et, en fait, il pourrait ne jamais développer ces symptômes », a déclaré l'article.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

« Mais il ne faisait aucun doute que la maladie avait progressé. Même ses moments de plus en plus rares de clarté et de conscience révèlent les profondeurs de sa faiblesse. »

Bennett a collaboré avec des artistes tels que Lady Gaga et Amy Winehouse.

Au printemps, il sortira un suivi de l’album Cheek To Cheek, qu’il a sorti avec Gaga en 2014, selon AARP.

Bennett a remporté 19 Grammys, dont le plus récent remonte à 2018 alors qu’il avait 91 ans.

Ses premières victoires aux Grammy Awards sont survenues lors du quatrième spectacle annuel en 1962 pour le record de l’année et la meilleure performance vocale solo pour I Left My Heart In San Francisco.

En 2001, le New Yorker a remporté un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Sky News a contacté Bennett pour un commentaire.