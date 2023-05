Le chanteur Reverend and the Makers, Jon McClure, a eu des dîners bizarres avec les anciens entraîneurs de Sheffield Wednesday, Carlos Carvalhal et Bruno Lage

Le signataire principal du révérend et des Makers, Jon McClure, est un fan de Sheffield Wednesday depuis toujours, ayant grandi dans la ville et suivi le club à l’époque de la Premier League et des relégations ultérieures au championnat et à la Ligue 1.

Le club regarde en arrière maintenant, cependant, après avoir été promu au championnat en battant Barnsley lors de la finale des barrages de la Ligue 1. Darren Moore est actuellement le manager, mais c’est un autre patron du mercredi avec lequel McClure avait un lien spécial.

En effet, pendant les jours de Carlos Carvalhal en charge à Hillsborough, entre 2015 et 2017, McClure révèle à QuatreQuatreDeux qu’il s’est lié d’amitié avec le patron portugais, ainsi qu’avec son assistant et futur entraîneur des Wolves Bruno Lage.

« J’avais l’habitude de rejoindre Carlos Carvalhal pour le dîner quand il était directeur du mercredi et nous sommes devenus pote », a déclaré McClure. FFT. « Carvalhal aimait vraiment aller à nos concerts.

« Au Portugal, les hommes se présentent avec des perles en signe de leur amitié. Je suis allé au restaurant une fois et Carlos m’a donné des perles – ma femme et mon frère me foutaient la gueule.

« De temps en temps, il emmenait aussi son assistant Bruno Lage, donc ce serait moi, mon frère, Carvalhal et Lage prenant des repas à Sheffield. »

McClure a également eu la chance de jouer dans un match de charité sur le terrain sacré de Sheffield Wednesday, ainsi qu’à Stamford Bridge, où il peut prétendre être la première personne à avoir fait tomber l’ancien boxeur Joe Calzaghe au sol.

« J’ai joué dans un match de charité à Hillsborough pour St Luke’s Hospice, contre un XI dirigé par Jon Windle du groupe de Sheffield Little Man Tate.

« Nous étions menés 3-1 à trois minutes de la fin, mais nous avons ensuite marqué un but par minute pour porter le score à 4-3 – j’ai enroulé un tir directement dans les bacs supérieurs devant The Kop, et tout ce que j’avais accompli en tant que musicien jusque-là pâlit dans l’insignifiance.

« J’ai également joué dans un autre match de charité à Stamford Bridge et j’ai haché Joe Calzaghe. Je l’ai ramassé et j’ai dit: » Suis-je le premier à te rabaisser? Il a ri et a dit : ‘Oui, tu l’es vraiment’, donc ça a duré un moment. »