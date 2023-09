Steve Harwell, le chanteur principal de Smash Mouth, serait décédé d’une insuffisance hépatique.

Steve Harwell, le chanteur original et co-fondateur du groupe de rock américain Smash Mouth, serait décédé à l’âge de 56 ans après que ses problèmes d’abus d’alcool aient conduit à une insuffisance hépatique.

Harwell est décédé lundi à son domicile de Boise, Idaho, un jour seulement après que les médias ont indiqué qu’il recevait des soins palliatifs et qu’il se trouvait au « étape finale » d’insuffisance hépatique. Il a pris sa retraite de Smash Mouth en 2021 en raison de problèmes de santé.

Le groupe, fondé en 1994, a acquis une plus grande notoriété grâce à ses chansons en tête des charts « Toutes les étoiles » et ‘Je suis un croyant’ figuraient sur la bande originale de « Shrek », un blockbuster d’animation qui s’est classé parmi les films les plus rentables de 2001. Bien que les membres de Smash Mouth se soient hérissés du fait que leur succès soit attribué au film, notant qu’ils avaient déjà eu plusieurs chansons à succès « Shrek » est arrivé, le co-fondateur Paul DeLisle a ensuite adopté l’association du groupe avec le film. HNous avons même plaisanté en disant que Harwell « ressemble vaguement à Shrek ».

Smash Mouth a vendu plus de 10 millions d’albums dans le monde et a inscrit cinq singles dans le Top 40, dont « Marcher sur le soleil », « Puis le matin arrive » et « Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ». Le groupe continue de se produire avec le remplaçant de Harwell, Zach Goode, en tant que chanteur principal.

Harwell avait déjà reçu un diagnostic de cardiomyopathie, un type de maladie cardiaque. Il a quitté le groupe après une prestation en octobre 2021 lors d’un festival à New York, où il avait des difficultés à parler, des injures contre le public et des gestes grossiers. Son représentant a attribué cette explosion à ses problèmes de santé et Harwell a publié une déclaration disant qu’il ne pourrait plus jouer avec Smash Mouth.

« Depuis que je suis enfant, je rêvais d’être une rock star, de me produire devant des arènes à guichets fermés et j’ai eu la chance de vivre ce rêve », dit le chanteur. « Pour mes camarades du groupe, cela a été un honneur de jouer avec vous toutes ces années et je ne peux penser à personne d’autre avec qui j’aurais préféré faire ce voyage fou. »

Le manager de Smash Mouth, Robert Hayes, a déclaré à Rolling Stone qu’Harwell «passé paisiblement et confortablement» et était entouré de sa famille et de ses amis. « La voix emblématique de Steve est l’une des voix les plus reconnaissables de sa génération », Hayes a déclaré dans un communiqué. « Il aimait les fans et aimait jouer. Steve Harwell était un véritable original américain.