Le chanteur punjabi Surinder Shinda hospitalisé, son fils Maninder demande aux fans de ne pas croire aux rumeurs de mort

Maninder Shinda est allé en direct sur Facebook à partir de la page officielle de Surinder Shinda et a précisé que son père n’était pas sous ventilateur.

En raison de problèmes de santé, le chanteur punjabi Surinder Shinda a été admis dans un hôpital privé de Ludhiana. Mardi, son fils Maninder Shinda a fait le point sur sa santé et a dissipé toutes les rumeurs sur la mort de son père.

Il avait besoin d'un traitement pendant un certain temps et pour cela, il a été hospitalisé. Il a exhorté les gens à ne tomber dans aucune sorte de rumeurs et de faux rapports. Il a assuré aux fans et aux followers de Surinder qu'il allait bien et qu'il se faisait soigner. »

Maninder a également assuré que les détails liés à son père seront partagés via les pseudos de médias sociaux de Surinder Shinda. Les fans de Singer ont laissé tomber leurs commentaires sur le live de Maninder et souhaitent le prompt rétablissement de Surinder. Maninder a également interagi avec les médias en dehors de l’hôpital et a dissipé toutes les rumeurs et partagé des détails sur la santé de son père. Au cours de sa carrière, Surinder Shinda a écrit un certain nombre de chansons bien connues qui ont trouvé un écho auprès des auditeurs de tous âges. Ses chansons les plus populaires incluent Jatt Jeona Morh, Putt Jattan De, Truck Billiya, Balbiro Bhabhi et Kaher Singh Di Mout.

Pendant ce temps, trois jours de pluies incessantes ont frappé le district d’Ambala dans l’Haryana et le quartier voisin de Patiala au Pendjab, mais n’ont pas pu atténuer l’esprit des habitants alors qu’ils apportaient de l’aide à leurs voisins bloqués par l’engorgement, leur apportant de la nourriture, des bouteilles d’eau et des médicaments.

Dans de nombreux endroits des districts touchés, les gens se sont joints à la NDRF, à la police et à l’armée pour des opérations de secours et de sauvetage.

« Il est de notre devoir en tant que citoyens de faire notre part pendant cette grave crise », a déclaré Deepak Madan, un habitant de la ville d’Ambala, qui a distribué des paquets de nourriture et des vêtements dans la colonie résidentielle de Manmohan Nagar. Rajesh Khosla, qui dirige une ONG, s’est rendu dans les zones touchées du district d’Ambala avec des colis alimentaires, des bouteilles d’eau et des fruits pour les personnes touchées.

De fortes pluies ont fait gonfler les rivières et les principaux canaux ont été percés, inondant les routes, les colonies résidentielles ainsi que des étendues de champs agricoles. Alors que l’eau jaillissait dans les maisons de certaines parties des deux États, les autorités se sont précipitées pour mettre les personnes touchées en sécurité.

La panne de l’approvisionnement en électricité et en eau dans certaines des régions les plus touchées du Pendjab et de l’Haryana a aggravé les problèmes de la population. Dans la zone Urban Estate Phase de Patiala, les résidents se sont entraidés de toutes les manières possibles.

Les gouvernements des deux États ont intensifié leurs efforts pour venir en aide aux personnes touchées. Des abris de secours ont été mis en place dans les districts touchés des deux États, notamment Rupnagar, Patiala, Mohali, Ambala et Panchkula. (Avec les entrées de l’ANI et de la PTI)

