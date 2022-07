Le chanteur punjabi Balwinder Safri décède à 63 ans, Guru Randhawa, Gurdas Mann et Neeru Bajwa réagissent

Le chanteur vétéran punjabi Balwinder Safri est décédé mardi. Il avait 63 ans. Confirmant la nouvelle de la disparition de Safri, le chanteur punjabi Guru Randhawa s’est rendu sur Instagram et a écrit : “Nous chérirons votre musique et votre contribution à la musique punjabi pour toujours monsieur. Reposez en paix. Alvida monsieur Balwinder Safri.”



Selon certaines informations, le chanteur de “Tu Hoor Sonhiye” a été admis au New Cross Hospital de Wolverhampton, au Royaume-Uni, en avril 2022 en raison de problèmes cardiaques. Après un triple pontage, le chanteur est tombé dans le coma après avoir subi des lésions cérébrales. Après avoir passé 86 jours à l’hôpital, Safri a obtenu son congé et était sur le chemin de la guérison, mais n’a pas pu survivre et est décédé le 26 juillet.







Après avoir appris la malheureuse nouvelle, plusieurs artistes de l’industrie musicale punjabi ont présenté leurs plus sincères condoléances sur les réseaux sociaux.



L’acteur punjabi Neeru Bajwa s’est souvenu du chanteur de “Par Linghade” et a écrit : “Menu yaad hai Balwinder ji nu asi window tho dekya si pendant le tournage de #beautifulbillo… nous étions tellement excités. Il est si gracieusement venu nous rencontrer. Ne les faites pas comme ça plus… Merci Monsieur d’avoir tant donné à l’industrie de la musique punjabi. Vous serez à jamais vivant dans nos cœurs #balwindersafri ji.”





Le chanteur légendaire Gurdaas Maan a partagé une photo du défunt chanteur et a écrit “Safri Saab” suivi d’émoticônes jointes. Le chanteur Jassie Gill a partagé une vidéo sur son histoire Instagram qui présente Gill, Babbal Rai avec le regretté chanteur Balwinder Safri. Il a légendé la vidéo, “Eh Mulakaat Hmesha yaad rahugi. Waheguru apne charna vch niwas bandhan.”



Après la disparition soudaine de l’acteur Deep Sidhu et du chanteur Sidhu Moose Wala, la mort de Balwinder Safri est une autre grande perte pour l’industrie du divertissement punjabi. Connu comme la star de Bhangra, Balwinder Safri était un chanteur punjabi basé au Royaume-Uni et était connu pour ses morceaux populaires comme “O chan mere makhna”, “Pao Bhangra”, “Gal Sun Kuriye”, “Nachdinu” et bien d’autres.