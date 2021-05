Le chanteur principal d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, a enfin un smartphone et déclare que « la vie va sucer maintenant »

Bruce Dickinson, le chanteur du groupe de métal populaire Iron Maiden a acheté un smartphone maintenant. Oui, vous avez bien lu – l’un des plus grands noms de l’espace métal s’est acheté un smartphone pour la première fois en 2021 ! Dans une interview avec une chaîne YouTube basée sur la musique rock, Classic Rock, Dickinson a déclaré qu’il avait été contraint d’utiliser un smartphone pour un événement cycliste caritatif auquel il avait accepté de participer. Dickinson a déclaré qu’il devait télécharger une application pour l’événement caritatif – quelque chose qu’il ne pouvait pas faire sur son téléphone Nokia 3310.

Dans son interview, le chanteur d’Iron Maiden a déclaré qu’il avait obtenu un smartphone du bureau d’Iron Maiden il y a environ un an avec une carte SIM et tout. Il a dit qu’il avait rangé le smartphone et ne l’avait plus jamais touché, jusqu’à l’événement caritatif Turants. « Ils (les organisateurs) se disaient: » oh, tu dois faire ce genre de choses, téléchargez chacun de vos mouvements sur cette application « , et je me disais, je ne sais même pas comment mettre la carte SIM! », A déclaré Dickinson Classic Rock dans l’interview. Il a également montré son Nokia 3310 vieillissant, qu’il qualifie de « tout nouveau et ancien téléphone Nokia ».

Dickinson a déclaré que l’événement caritatif l’avait encouragé à mettre la carte SIM et qu’il avait maintenant un smartphone. « Donc, fondamentalement, ma vie va être nulle à partir de maintenant », a plaisanté Dickinson dans l’interview. Il n’a pas révélé quel smartphone il utilise maintenant. L’événement dont Dickinson a parlé est le cycle de charité Heavy Metal Turants au festival Download 2021, et collecte des fonds pour Nordoff Robbins, Childline, Teenage Cancer Trust et Save The Children.

