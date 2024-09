Le chanteur pour enfants Raffi vend un livre de contes à la maison de Salt Spring Island

C’est peut-être aussi parce que cet endroit est la résidence de Cavoukian depuis 16 ans et qu’il y trouve son bonheur. Il l’a choisi pour la vue, qui, selon lui, « le nourrit quotidiennement » lors d’entretiens.

C’est peut-être parce que les grandes baies vitrées donnent sur la mer des Salish où s’ébattent les orques – pas les bébés bélugas, malheureusement – et où les carreaux des chambres et de la cuisine sont d’une nuance de bleu ciel qui, comme une journée parfaite, fait monter les esprits.

Si une annonce immobilière c’était une chanson, celle-ci pourrait être Si vous êtes heureux et que vous le savez, et pas seulement parce que la chanson a été rendue célèbre par le troubadour pour enfants du Canada, Raffi Cavoukian, propriétaire de la maison mise en vente.

Cavoukian, né au Caire de parents arméniens, a souvent parlé de son émerveillement devant la nature. Il a passé les dix premières années de sa vie au Caire, au bord du Nil et de la mer Méditerranée, là où le ciel bleu du désert a peut-être capturé son âme pour la première fois.

Cavoukian a déménagé à Toronto, où ses parents l’emmenaient fréquemment, lui et ses deux frères et sœurs, dans le nord pour admirer les superbes couleurs du feuillage d’automne.

Il dit avoir appris à s’émerveiller dès son enfance. À l’âge adulte, il est devenu très tôt un fervent défenseur de la nature et de la beauté, souhaitant que les autres se souviennent de la façon dont les enfants voient le monde.

Cavoukian, aujourd’hui âgé de 76 ans, est devenu adulte dans les années 1960 et 1970, d’abord chanteur folk, puis animateur pour enfants. C’est en 1979 qu’il a rencontré Kavna, un béluga en captivité à l’Aquarium de Vancouver.

Il est difficile de ne pas penser à Baby Beluga, à sa chanson d’amour pour Kavna (« Bébé béluga dans la mer d’un bleu profond / Nagez si sauvagement et vous nagez si libre »), ou à son engagement envers l’environnement et ses gardiens – les enfants – en cliquant sur les photos de la propriété de Salt Spring d’une valeur de 1 995 000 $ qu’il a mise en vente.

La propriété offre une vue panoramique imprenable sur le port de Ganges, Active Pass, les montagnes de la rive nord et le mont Baker, et comprend quatre chambres ainsi qu’un « treezeebo » et une plantation d’arbousiers.

Mais, a déclaré Cavoukian, dans un tweet récent sur X, « la vie est un changement ».

Nous ne savons pas exactement où Raffi va. Nous savons que ce sera un endroit plus agréable et plus heureux une fois qu’il y sera.

