Le chanteur Pasoori Ali Sethi réagit aux informations sur son mariage avec le peintre Salman Toor

Ali Sethi et Salman Toor seraient en couple depuis six ans.

Le vendredi 11 août, des rumeurs ont fait surface sur les réseaux sociaux selon lesquelles Ali Sethi, qui est devenu une sensation mondiale après que sa chanson Pasoori de Coke Studio soit devenue un hit-parade dans les charts de streaming du monde entier, a épousé son ami Salman Toor, un peintre américain d’origine pakistanaise qui réside à New York.

S’adressant à ses histoires Instagram samedi, Sethi a mis fin aux rumeurs et a précisé qu’il n’était pas marié. Il a écrit : « Je ne suis pas marié. Je ne sais pas qui a lancé la rumeur. Mais peut-être qu’ils devraient aider à commercialiser ma nouvelle version : Paniya », ajoutant le lien vers sa dernière chanson, qu’il a créée avec le musicien américain Noah. Georgeson.

Ali Sethi et Salman Toor seraient en couple depuis six ans. Les deux se seraient rencontrés lors d’un cours d’art au Aitchison College de Lahore. Dans son interview avec The New Yorker l’année dernière, Salman a parlé de sa relation avec Ali et a déclaré : « Je savais que j’avais trouvé la personne avec qui je voulais être pour de bon. » Il a également parlé de la réaction de ses parents lorsqu’il leur a parlé de sa sexualité à l’âge de 15 ans. « Ils n’ont pas accepté cela. Ils ont dit: » Vous n’êtes pas encore développé, vous ne savez tout simplement pas « », a-t-il déclaré.

Parlant de la chanson Pasoori la plus populaire de Sethi, elle a été chantée par lui et Shae Gill, écrite par Sethi et Fazal Abbas, et composée par Sethi et Zulfiqar Jabbar Khan. Le morceau a récemment été recréé sous le nom de Pasoori Nu dans Kartik Aaryan et le drame romantique avec Kiara Advani Satyaprem Ki Katha. Arijit Singh et Tulsi Kumar ont chanté le morceau avec de la musique et des paroles supplémentaires de Rochak Kohli et Gurpreet Saini, respectivement.

