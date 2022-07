Le chanteur-parolier dit qu’il va “bien” alors qu’il sort de l’hôpital

Après avoir survécu à un accident de la route mortel, l’auteur-compositeur-interprète punjabi Jaani Johan a partagé son état de santé sur ses réseaux sociaux. Pour les non-initiés, Jaani et deux autres ont été blessés après que leur SUV a été heurté par un autre véhicule à Mohali mardi soir. Après l’accident, Jaani et les deux autres ont été envoyés à l’hôpital local.

Quelques heures après l’accident, Jaani a partagé sa mise à jour de santé sur Instagram, et il a remercié tous les puissants de l’avoir protégé. Jaani a écrit: “Avec la grâce du tout-puissant, nous tous présents dans la voiture à ce moment-là allons bien. Les autorités font preuve de diligence raisonnable en la matière et nous avons été libérés de l’hôpital. Waheguru ne rakh le. Waheguru da shukr hai.”

Voici le poste







Le célèbre chanteur-parolier punjabi Jaani Johan et deux autres personnes ont été blessés dans un accident de la route mardi soir, après que leur SUV a été heurté par un autre véhicule dans le secteur 88 de Mohali, au Pendjab. En ce qui concerne la raison de l’accident, la police a déclaré que le saut de signal prima facie au feu rouge semble être la cause de la collision entre le SUV et une Ford Figo.

L’officiel a en outre ajouté que la collision était si puissante que les voitures se sont retournées trois fois. Cependant, les airbags des deux véhicules ont sauvé des vies. Le parolier de 33 ans et les deux autres occupants ont été transportés dans un hôpital privé de Mohali. De l’autre côté, les passagers de l’autre véhicule ont été légèrement blessés. Selon le rapport d’IANS, le chanteur a subi des blessures au cou et au dos. Jaani et son ami étaient assis sur la banquette arrière, tandis que le conducteur était au volant d’une Toyota Fortuner.

Dès que l’accident a eu lieu, plusieurs photos et vidéos du site de l’accident ont été téléchargées sur les réseaux sociaux, et elles sont devenues virales instantanément. Les fans de Jaani surveillent de près et partagent chaque mise à jour le concernant sur Twitter.