Le chanteur Palak Muchhal et le compositeur Mithoon dévoilent les premières photos de leur mariage

La célèbre chanteuse de Bollywood Palak Muchhal s’est mariée avec son petit ami de longue date, le compositeur Mithoon, le dimanche 6 novembre, lors d’une cérémonie intime à laquelle ont assisté les membres de leur famille proche à Mumbai. Le couple a partagé les premières photos de leur cérémonie de mariage sur leurs comptes Instagram, qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

La paire a sous-titré leurs photos, “आज हम दो सदैव के लिये एक हुए । Et pour toujours commence…”, avec un emoji au cœur noir. Sur les photos de mariage, Mithoon et Palak étaient superbes ensemble. On voit Mithoon enfiler un ensemble fantastique composé d’un pagadi marron et d’un châle avec son sherwani doré. De l’autre côté, Palak apparaît élégant dans un lehenga cramoisi avec de lourdes broderies et un chuda.





Réagissant à leur publication, les fans, la famille et les amis de l’industrie ont manifesté un immense amour dans la section des commentaires. Le chanteur Armaan Malik a commenté: “Félicitations à vous deux !! C’est tellement spécial.” Le célèbre manager Jordy Patel a écrit : “Félicitations à vous deux pour une vie conjugale longue et prospère remplie de joie @ palakmuchhal3.” Rupali Ganguly, qui interprète le personnage principal d’Anupamaa, a laissé tomber trois emojis aux yeux diaboliques.

Leur réception de mariage dimanche était une affaire de stars à Mumbai à laquelle ont assisté plusieurs célébrités telles que Bhushan Kumar, Sonu Nigam, Kailash Kher, Udit Narayan, Aditya Narayan, Shaan, le joueur de cricket Smriti Mandhana, Rubina Dilaik, Abhinav Shukla et Rashami. Desai pour n’en nommer que quelques-uns.

En parlant de Palak, elle est une chanteuse bien connue à Bollywood et a livré des morceaux romantiques bien connus tels que Chahun Main Ya Naa dans Aashiqui 2 et Kaun Tujhe de MS Dhoni : The Untold Story. Ces deux chansons lui ont apporté le plus de reconnaissance à Bollywood.

Mithoon, d’autre part, a composé de la musique pour des films tels que Shamshera, Kabir Singh, Half Girlfriend, Aashiqui 2, Murder 2, Jism 2 et d’autres. Il appartient à la famille du cinéma car son oncle était le compositeur de musique vétéran Pyarelal Ramprasad Sharma du duo combiné de Laxmikant-Pyarelal.