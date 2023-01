Le chanteur pakistanais Sajjad Ali précise qu’il n’a jamais dit que Besharam Rang était une copie de sa chanson

Outre la controverse sur le bikini au safran, la première chanson de Pathaan, Besharam Rang, a également été accusée de plagiat. En décembre dernier, le célèbre chanteur pakistanais Sajjad Ali a partagé une vidéo dans laquelle il disait, sans prendre de noms, qu’une chanson récente lui rappelait sa propre chanson Ab Ke Hum Bichare qu’il avait sortie il y a 26 ans.

Dans le clip, il a chanté son morceau et les internautes ont souligné que la chanson d’Ali ressemble étrangement à la chanson de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Besharam Rang. Cependant, le mardi 3 janvier, Sajjad a partagé une autre vidéo sur ses pseudos de réseaux sociaux dans laquelle il a précisé qu’il n’avait jamais dit qu’une chanson récente avait été copiée de sa composition.

“Après avoir écouté la chanson, les gens ont commencé à dire que Sajjad Ali disait que” ma chanson a été reproduite “. Première chose, quand ai-je dit cela? Revenez en arrière et regardez ma vidéo, qu’est-ce que j’ai dit là-dedans? Je n’a jamais nommé de chanteur, de chanson, de réalisateur ou d’acteur”, a déclaré le chanteur dans sa dernière vidéo.

Il a ajouté qu’une chanson récemment sortie ne lui avait rappelé sa propre chanson qu’à cause du même raga utilisé dans les deux morceaux, comme il l’a déclaré: “Pourquoi m’en suis-je souvenu? C’est parce que 80% des chansons faites en Raga bhairavi sonnent très similaires. J’ai aussi fait des chansons en Raga bhairavi et j’ai eu l’impression de ma propre chanson, seulement à partir de la première ligne, parce qu’elle ressemblait à l’une des miennes. Les gens pensaient que c’était une copie et pour clarifier les choses, je n’ai jamais dit ça Je ne fais jamais de telles déclarations parce que cela ne fait aucune différence. Juste pour être clair, la chanson n’est pas une copie de la mienne, et je n’ai jamais dit non plus qu’elle l’était.

Le chanteur a également fustigé ceux qui ont dit qu’il avait fait la première vidéo de ses 15 minutes de gloire en disant : “Dans les années 90 et 2000, quand mes chansons ont été complètement levées, je ne l’ai pas signalé alors, je ne le ferai pas. le faire aujourd’hui et probablement pas dans un avenir proche. Je n’ai pas besoin d’une renommée de ce genre. J’ai des fans dans le monde entier, je ne fais jamais partie de la controverse et je ne dis pas non plus de telles choses parce que je m’occupe de moi Entreprise.”





Allez-y doucement les gars….. pic.twitter.com/ZdqBOoqjBX – Sajjad Ali (@sajjad_official) 3 janvier 2023

Sajjad s’est même adressé à ceux qui avaient dit qu’il avait tiré sa chanson du ghazal de Mehdi Hasan. “Ce n’est pas le ghazal de Mehdi Hasan sahab, c’est d’Ahmad Faraz Sahab. C’est le dhun de Mehdi Hasan sahab [tune]. Un ghazal est chanté par des artistes sur 100 airs différents et vous n’appelez pas cela “copier””, a-t-il déclaré.

Concluant sa vidéo, le chanteur pakistanais a déclaré que les gens de nos jours n’ont pas une bonne connaissance de la musique et qu’ils portent donc de telles accusations au hasard. “Les choses dont vous ne savez rien, évitez d’en discuter avec désinvolture. Prenez-le, les gars tranquilles. C’est de la musique alors profitez-en et il n’y a pas besoin de se battre pour ça”, a déclaré Ali en terminant sa vidéo.

