Le chanteur masqué a suscité une vive indignation à propos d’un accord avec le site Web et l’application de jeu PlayOJO.

La société de production de l’émission Bandicoot a signé la ligne pointillée dans le but de lancer de nouveaux jeux numériques avec des thèmes faisant écho à l’émission à succès ITV, rapporte Daily Star.

Avec un prix maximum de 200 000 £, les fans ont la possibilité de parier sur le bingo, les machines à sous et les cartes à gratter pour avoir une chance de mettre la main sur le prix.

Bien que de nombreux fans de l’émission à succès aient moins de 18 ans, les patrons ont quand même décidé de conclure l’accord lucratif.

De plus, les jeux numériques sur le site Web de jeux d’argent sont annoncés sur Instagram – une application où plus de 2 millions d’abonnés ont moins de 18 ans.







(Image: ITV)



Naturellement, la situation a suscité de nombreuses critiques depuis que la nouvelle a éclaté, les militants anti-jeu s’en prenant aux patrons pour reconsidérer.

Matt Zarb-Cousin, de l’organisation Clean Up Gambling, a déclaré à la publication: «Non seulement cet appel aux enfants, c’est encore un autre exemple d’utilisation d’une émission de télévision populaire pour désinfecter une expérience qui détruit trop souvent la vie.

«Il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez miser sur les machines à sous en ligne qui créent une dépendance, et les sociétés de jeux en ligne ne procèdent pas non plus à des contrôles d’accessibilité adéquats.»







(Image: ITV)



Il a ajouté: « Bandicoot TV devrait réfléchir à nouveau à associer la marque The Masked Singer à des produits qui ont des taux si élevés de méfaits du jeu. »

Marc Etches, de la principale organisation caritative GambleAware, a ajouté: «Nous sommes préoccupés par la normalisation du jeu pour les enfants, en particulier par la promotion du jeu par les programmes de divertissement familiaux populaires.»

Cependant, malgré des inquiétudes croissantes, Bandicoot déclare que cet accord est conforme aux normes rigoureuses de l’industrie.







(Image: ITV)



Dans une déclaration à The Mirror, Bandicoot a déclaré: «Comme pour les autres accords de licence de marque de télévision dans cette catégorie, cet accord est conforme aux normes rigoureuses de l’industrie.

« Les jeux ne sont accessibles qu’aux joueurs de plus de 18 ans et l’opérateur a mis en place des garanties responsables pour protéger les joueurs. »

The Masked Singer n’est en fait pas le seul spectacle proposé sur les sites de paris.

Britain’s Got Talent et Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway sont également utilisés sur certains.

Au milieu du tumulte, PlayOJO a insisté pour qu’il vérifie l’âge des joueurs afin que seuls les plus de 18 ans puissent participer.

Il a ajouté qu’il utilise également une gamme d’outils pour soutenir le jeu plus sûr et s’assurer que les gens jouent selon leurs moyens.

Un porte-parole d’ITV a déclaré au Mirror: « Toute publicité que nous avons mise en place sera toujours conforme au code de diffusion de l’Ofcom, ainsi qu’aux réglementations définies par le Comité de diffusion sur les pratiques publicitaires (BCAP). »

Trouvez plus d’informations sur le jeu en ligne sur cleanupgambling.com.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033