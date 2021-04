Mark McGrath a été démasqué en tant que The Orca lors de l’épisode de mercredi de The Masked Singer.

L’élimination du leader de Sugar Ray intervient alors que l’hôte Nick Cannon est revenu dans la série après sa bataille contre Covid-19.

Après sa performance émouvante de Chaque rose a son épine de Poison, The Orca a déclaré qu’il avait dédié le numéro à son défunt père et a admis qu’il «pleurait» derrière son masque.

Malgré les notes positives des juges, l’hôte Nick Cannon a finalement révélé qu’il était le prochain concurrent à quitter la compétition.

Avant que l’identité de l’Orca ne soit révélée, les juges ont chacun à leur tour deviné qui était la personne derrière le passé.

Tous les deux Robin Thicke, 44 et Ken Jeong, 51 ans, a deviné qu’il était le musicien de Green Day Billy Joe Armstrong, tandis que Jenny McCarthy, 48 ans, a déclaré qu’elle pensait qu’il était le surfeur Kelly Slater.

Pendant ce temps, Nicole Scherzinger, 42 ans, a deviné qu’il était Dave Grohl des Foo Fights.

Après le démasquage, Nicole a déclaré: «Je ne peux pas croire que je n’ai pas compris ça!»

Une fois que l’identité de l’homme de 53 ans a été révélée, il a dit aux juges qu’il aimait les artistes qu’ils étaient des invités.

Le chanteur a déclaré: «Puis-je dire une chose? Dave Grohl? Bon Jovi? Ma tête est toujours aussi grosse qu’Orca en ce moment!

Après que les juges aient félicité Mark pour la performance «électrique», le candidat a déclaré: «Mes enfants vont pouvoir voir ça et ils n’en ont aucune idée.»

La semaine dernière, Nick a été révélé comme le Bulldog après que l’animateur invité Niecy Nash ait choisi la victime d’élimination de l’épisode dans la «tournure la plus folle de l’histoire».

Après il a pris une pause de ses fonctions d’accueil pendant la première moitié de la saison, le joueur de 40 ans est revenu à Le Singe masquér étape pour reprendre le micro de son remplacement temporaire.

À mi-chemin de l’épisode, le Bouledogue a été présenté comme le candidat joker.

Le grand canin est sorti vêtu d’un survêtement noir et or, d’un boa en plumes noires, de chaînes en or et d’un casque d’or ébloui.

Après avoir taquiné qu’il consacrait sa performance à l’hôte Niecy, 51 ans, l’interprète a ensuite fait une interprétation énergique de Candy Girl par New Edition.

Il a été rejoint par un éventail de danseurs de sauvegarde tenant des sucettes colorées.

BackGrid

L’hôte de longue date Nick Cannon a été démasqué sous le nom de The Bulldog la semaine dernière[/caption]





Après son élimination, Nick a enlevé son masque alors que les juges ont exprimé leur choc par la révélation inattendue.

The Masked Singer – qui sera animé par Nick pour le reste de la saison – sera diffusé mercredi à 20 h HE sur Fox.

BackGrid

Il continuera à animer le spectacle à l’avenir[/caption]