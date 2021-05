Le chanteur masqué révèle les frères Hanson en tant que poupées russes dans le tout premier trio de la série lors de l’élimination des quarts de finale

Le chanteur masqué a éliminé les poupées russes ce soir et a révélé que les frères Hanson étaient sous le costume en tant que tout premier trio de la série.

Tout au long de la saison, Zac, Isaac et Taylor Hanson ont à la fois choqué et dérouté les juges en se produisant en différentes quantités et tailles sur scène.

Mercredi, les cinq premiers se sont limités aux quatre derniers des quarts de finale de The Masked Singer.

Les poupées russes se sont lancées dans une interprétation énergique du tube d’Elton John, I’m Still Standing.

L’un des interprètes a même joué du piano tout en portant le costume limitatif – avec les trois paires de lunettes de soleil qui ressemblent au look signature d’Elton.

Les panélistes de la superstar ont été impressionnés par les efforts vocaux du groupe, mais cela n’a pas suffi à sauver le talentueux trio.

Comme l’hôte Nick Cannon avait les concurrents restants sur scène, il a fait haleter la foule en annonçant que les poupées russes seraient renvoyées à la maison.

Pendant que les juges finaux devinent qui pourraient être les chanteurs mystères, Nicole Scherzinger prédit que les interprètes sont les frères Hanson.

Elle a expliqué: «Un indice disait que« ce qui se passe revient ». Et j’ai pensé ‘hm, c’est intéressant. Je connais un groupe de chanteurs incroyables qui avait un album appelé Boomerang.

« Et personne ne sonne mieux chanter ensemble que la famille. Et il y a trois frères là-dessous. Je crois que c’est Hanson. »

Sa co-star, Jenny McCarthy, a accepté et est également catégorique que les candidats étaient la célèbre famille.

Robin Thicke pensait que les poupées appartenaient au groupe de pays Sugarland, tandis que Ken Jeong deviné qu’ils sont les Jonas Brothers.

Il était alors temps de retirer la partie supérieure de la poupée russe – qui montrait les trois frères debout à l’intérieur, portant des combinaisons et des gants rouges assortis.

Debout à côté de Pseudo, la famille a expliqué pourquoi ils avaient décidé de participer à l’émission.

« Le truc à propos de nous, nous avons eu cette occasion unique de faire quelque chose de très différent et de jouer pour ce tout nouveau public », a déclaré un frère.

Un autre a ajouté: «Toutes ces années plus tard considérées comme une certaine chose, les gens pensent savoir qui vous êtes.

«Et le visage sur lequel nous pouvions nous concentrer sur le chant et dire ‘hé, vous ne savez pas ce qu’il y a derrière’ a été gratifiant. ‘»

La chanteuse des Pussycat Dolls a félicité le groupe pour ses performances impressionnantes cette saison tout en faisant face à un costume aussi difficile.

«Le fait que vous ayez les costumes les plus contraignants, mais que vous ayez continué à bouger semaine après semaine… c’est parce que vos voix ont tué», s’est-elle exclamée.

Après le démasquage, les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer le spectacle pour avoir éliminé le groupe de frères.

Une personne a écrit: « Nous savions tous que c’était Hanson mais ils méritaient d’aller en finale à l’OMI. »

Une autre Le chanteur masqué fan a ajouté: « tweet TV: ugghhh !! Je voulais que les poupées russes gagnent !! Je suis tellement en colère !!! Je savais que c’était Hanson. Je le dis depuis des semaines. »

Un troisième a sonné: « Les poupées russes n’auraient pas dû être démasquées !!! Cela aurait dû être caméléon !!! »

Une autre personne a tweeté: « Je voudrais savoir qui vote réellement pour le chanteur masqué parce que les poupées russes / Hanson n’auraient jamais dû être rejetées. »

La famille Tulsa, Oklahoma a fondé le groupe en 1992 alors qu’ils étaient encore enfants.

Des années plus tard, ils ont atteint une renommée mondiale en 1997 pour leur énorme succès, MMMBOP.

Au moment de sa sortie – qui figurait sur leur premier album – Isaac avait 16 ans, Taylor avait 13 ans tandis que Zac n’avait que 11 ans.

Après être devenus des ados, ils ont vendu plus de 16 millions d’albums dans le monde, ainsi que trois meilleurs albums 20 aux États-Unis.

Les frères jouent toujours de la musique ensemble – après avoir sorti un album, String Theory en 2018, suivi d’une tournée d’accompagnement un an plus tard.