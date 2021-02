Le chanteur masqué et le guerrier ninja abandonnent Melbourne pour Sydney sur les craintes de verrouillage de Covid-19

Certains des plus grands spectacles du pays déplacent leurs ensembles de production de Melbourne à Sydney pour éviter toute interruption d’un autre verrouillage dur.

«The Masked Singer» et «Ninja Warrior» sont parmi les nombreux spectacles qui déplaceront leur base vers la ville portuaire.

«Marié à la première vue» et «Beauty and the Geek» ont également envoyé leur personnel et leur équipe à Sydney pour terminer le tournage de la saison à venir.

Des sources de Channel Ten and Nine ont déclaré à The Australian qu’elles estimaient que la production ne serait pas autant perturbée en Nouvelle-Galles du Sud qu’à Victoria.

Le premier ministre victorien Daniel Andrews a plongé son État dans le verrouillage à trois reprises depuis le début de la pandémie en 2020.

Le verrouillage le plus récent, qui s’est terminé mercredi dernier, a duré cinq jours et a forcé la fermeture des entreprises de l’hôtellerie et de la vente au détail.

M. Andrews a insisté pour que l’État tout entier passe par les cinq jours complets malgré le fait que tous les nouveaux cas de Covid-19 ont été isolés à Melbourne et que pas plus de deux cas acquis localement ont été enregistrés chaque jour.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a, quant à lui, insisté pour mettre en place un verrouillage à l’échelle de l’État en faveur du maintien des entreprises ouvertes.

Plus de 20 cas avaient été liés à l’épidémie d’Avalon, sur les plages du nord de Sydney, avant que Mme Berejiklian ne mette en place un verrouillage local le 19 décembre.

Le premier ministre de l’État n’a verrouillé que la zone entre le Spit Bridge et Palm Beach et a refusé de fermer plus de banlieues.

Une source du réseau a déclaré que les verrouillages récurrents à Melbourne avaient eu un impact financier sur la production télévisuelle.

«Avec de nombreuses productions incapables d’obtenir une assurance COVID-19, les verrouillages constants peuvent devenir un problème financier important», a déclaré la source.

La production de « The Masked Singer » a connu plusieurs revers en 2020, les juges Jackie O et Danni Minogue étant contraints de subir des semaines de verrouillage.

Jackie O a assisté à son émission de radio 106.5 pour faire sauter le verrouillage en août.

«Ma vie est foutue… Je ne peux pas sortir de Melbourne. Je vais rester coincé ici pour le reste de ma vie.

L’Australien a rapporté que la distribution de l’émission télévisée à succès avait soulevé des inquiétudes quant au tournage de la saison 2021 à Melbourne.

L’ancien patron d’Endemol Shine, Carl Fennessy, a déclaré que le choix était évident.

« Si le choix devait être fait maintenant, vous auriez beaucoup plus confiance que NSW résoudrait une épidémie que les autres États », a-t-il déclaré.

« Il est très coûteux d’appuyer sur des boutons de pause avec des productions coûteuses. »

Daily Mail Australia a contacté Channel Ten and Nine pour obtenir des commentaires.