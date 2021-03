Jusqu’à présent, trois chanteurs ont été démasqués et chacun a apporté une ambiance complètement différente à la table. Tout d’abord, il y avait Kermit la grenouille, qui se faisait passer pour l’escargot. Kermit est à la fois une star de cinéma et de télévision prolifique et une marionnette de grenouille fictive, donc cette révélation nous a vraiment tous jetés dans une boucle. C’était comme si tout pouvait arriver cette saison, et peut-être que cela arrivera toujours.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy