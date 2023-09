Le chanteur Lee Greenwood attribue le fait d’élever des enfants en dehors d’Hollywood comme de « vraies valeurs » pour une famille très unie

L’icône de la musique country Lee Greenwood a félicité sa famille et le fait d’être entouré de personnes ayant de « vraies valeurs » pour l’avoir aidé à réaliser une carrière dont la plupart des musiciens ne peuvent que rêver.

Greenwood a été « honoré » d’être le récipiendaire du Charlie Daniels Patriot Award, qui a été créé par le Charlie Daniels Journey Home Project et soutient les anciens combattants dans leur retour, leur réadaptation et leur réintégration à la vie civile.

L’interprète de « God Bless the USA » a reconnu que la vie en dehors des normes hollywoodiennes l’avait permis, lui et sa famille, de se concentrer sur ce qui comptait le plus.

« Quand vous parlez de célébrité hollywoodienne, les acteurs jouent en réalité des scénarios pour quelqu’un d’autre, et bien qu’ils soient vénérés par le public pour les rôles qu’ils jouent, l’éclat d’Hollywood s’efface quand on sort de ce domaine », a-t-il déclaré. a déclaré en exclusivité à Fox News Digital. « J’ai eu la chance de pouvoir grandir dans une ferme où les vraies valeurs comptent.

« Et même après avoir passé 20 ans au Nevada, et maintenant 40 ans au Tennessee, je suis entouré de personnes ayant de vraies valeurs. Je pense que cela nous a aidé en tant que famille.

« Et, bien sûr, je dois donner beaucoup plus de crédit à ma femme qu’à moi parce qu’elle a toujours été celle qui est inébranlable et nous maintient moralement sur la bonne voie et une bonne boussole morale. »

Greenwood a deux fils, Dalton et Parker, avec son épouse depuis plus de 30 ans, Kimberly Payne, ancienne Miss Tennessee USA.

Il a déclaré qu’élever leurs garçons en dehors des feux de la rampe leur a appris à « avoir du respect pour notre carrière et pour eux-mêmes, et cela nous a aidé à créer des liens en tant que famille ».

Ses fils ont dit à leur père qu’ils étaient fiers de lui et qu’il méritait ce prix.

« C’est très flatteur de leur part de dire cela, et nous sommes très proches », a-t-il déclaré. « Je peux parler d’homme à homme à nos deux fils, qui ont maintenant 28 et 25 ans. Mais qu’ils disent que je mérite, c’est un tel honneur pour moi de recevoir ce genre de dialogue de la part de nos deux fils. Et cela signifie un beaucoup pour moi. »

Garder l’étincelle vivante dans son mariage est facile car Kim et Lee se traitent comme des rois.

« Quand j’ai rencontré Kim pour la toute première fois, j’ai été tellement frappé et je suis tombé si fort que je pense que c’était l’amour le plus profond que j’aie jamais connu, et je pense que c’est la clé », a-t-il déclaré. « Si vous aimez vraiment quelqu’un, vous pouvez surmonter les hauts et les bas et ne pas nécessairement vous laisser distraire par d’autres choses alors que le plus important est de prendre soin de votre partenaire.

« Kim a été si gentille avec moi, me traitant comme un roi alors qu’en fait, elle est la reine. Elle était une reine quand je l’ai rencontrée, et dans ma vie, elle est aussi ma reine. »

Défendre sa famille et ses convictions est quelque chose qui vient naturellement pour Greenwood, qui a lutté contre la culture d’annulation tout au long de sa carrière, principalement à cause de sa chanson à succès.

« Je pense qu’il faut examiner les paroles de ma chanson, ‘God Bless the USA’, qui sont un catalyseur pour les gens qui me considèrent d’un côté ou de l’autre de la barrière. Ma chanson représente tous les Américains », a-t-il déclaré.

« Soit dit en passant, je suis un chrétien conservateur. Cependant, quand vous parlez des présidents pour lesquels j’ai chanté, qui sont des deux côtés de l’allée et plus de 10 – deux fois pour cinq présidents différents en ma présence – je pense que le l’honneur que je reçois du simple fait d’être auteur-compositeur est vraiment très coton.

« Je ne suis qu’un agriculteur de Sacramento qui a eu de la chance et je considère que mon art est important pour moi. Donc, écrire une chanson qui a ému la nation et qui a également élevé la nation après une attaque terroriste de 2001 est un grand compliment. mais c’est un grand honneur pour moi. »

L’interprète de « Somebody’s Gonna Love You » estime que ce n’est « pas bien » et « pas juste » que d’autres artistes soient attaqués pour avoir chanté leurs propres vérités et leur liberté d’expression.

«Jusqu’à un certain point, chacun est autorisé à exprimer sa propre opinion, et en tant qu’artiste, je sais que nous représentons la culture avec la musique que nous créons », a-t-il déclaré. « Mais vous ne pouvez pas blâmer un artiste de chanter une chanson. ou écrire une chanson qui exprime le sentiment des fans pour lesquels ils chantent. Et si la multitude de fans est d’accord sur le fait que cette chanson les représente, alors la liberté d’expression devrait être autorisée par cet artiste et non attaquée. »

En repensant à des temps plus simples, Lee se souvient avoir croisé son ami Charlie Daniels dans les stations-service à travers le pays lorsque leurs bus touristiques se croisaient au milieu de la nuit.

« Nous nous connaissons depuis très longtemps », a-t-il déclaré à propos de Daniels. « Je le considère comme un ami très proche avant son décès. Quand il me faisait un câlin, il me faisait un sérieux câlin d’ours. Et vous n’oublierez jamais qu’il m’a traité avec beaucoup de respect. »

Le Charlie Daniels Journey Home Project est une organisation à but non lucratif qui aide d’autres organisations à but non lucratif à obtenir des fonds pour aider des causes qui profitent aux anciens combattants des forces armées américaines. L’organisation a été cofondée en 2014 par la légende de la musique country et son manager, David Corlew.