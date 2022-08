Le chanteur Jordan Pedigo se produira avec DeKalb Band le 9 août – Shaw Local

DeKALB – Le soliste vocal Jordan Pedigo se produira avec le Dekalb Municipal Band à 19 h 30 le mardi 9 août au Dee Palmer Band Shell à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb.

Pedigo chante et se produit depuis 2007. Pedigo est diplômé de la Northern Illinois University avec un diplôme en éducation musicale en 2019. Il a joué avec des chorales en Italie, à New York et à Chicago. Pedigo se produit également en tant que baryton avec le chœur professionnel Cor Cantiamo. Pedigo est directeur de chorale à la Burlington Central High School, a récemment été directeur musical d’une production de “The Addams Family” et enseigne des cours de chant privés.

Pedigo interprétera “Begin the Beguine”, “Feeling Good” et “Anthem” de la comédie musicale “Chess”. D’autres chansons au programme incluent “Radetzky March”, “Pie in the Face Polka” et “On the Mall”. Le groupe présentera également sa section d’euphonium.