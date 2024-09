Le chanteur John Legend exhorte sa ville natale à « accueillir » les migrants haïtiens et rejette les accusations de consommation d’animaux de compagnie dans une ville de l’Ohio

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer à lire. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’auteur-compositeur-interprète John Legend s’est rendu sur son compte Instagram jeudi après le débat présidentiel de mardi pour dénoncer et démystifier les allégations de l’ancien président Trump selon lesquelles les migrants haïtiens mangeaient des chats et des chiens dans la ville natale de Legend, Springfield, Ohio.

Alors que Springfield a connu une augmentation significative du nombre de Les migrants haïtiens En arrivant dans la ville, Legend a rejeté les accusations virales de vol et de consommation d’animaux de compagnie.

« Personne ne mange de chats. Personne ne mange de chiens », a-t-il déclaré dans un long discours. vidéo « En fin de compte, ces gens sont venus à Springfield parce qu’il y avait du travail pour eux et qu’ils étaient prêts à travailler », a-t-il ajouté.

UN GROUPE DE RÉACTION RÉAGIT AUX AFFIRMATIONS DE TRUMP SELON LESQUELLES LES MIGRANTS « MANGERONT LES CHIENS » DANS LA VILLE D’OHIO

Sous-titrant son message « Et si on s’aimait les uns les autres ? Voyez l’humanité de chacun… Parlons de Springfield, Ohio », l’artiste récompensé aux Grammy et aux Oscars a déclaré qu’il était né « John R. Stephens » et avait grandi à Springfield. Il a exhorté les habitants à faire preuve de « grâce » envers les quelque 15 000 immigrants qui y sont arrivés.

« Ils voulaient vivre le rêve américain, tout comme vos ancêtres allemands, vos ancêtres irlandais, vos ancêtres italiens, vos ancêtres juifs. Vos ancêtres jamaïcains, vos ancêtres polonais – tous ces ancêtres qui ont déménagé dans ce pays », a poursuivi Legend dans sa vidéo.

Un habitant de Springfield, Ohio, raconte en détail le « cauchemar dystopique » qu’il a vécu alors que des migrants haïtiens envahissaient la ville : « Ça me brise le cœur »

Des milliers d’Haïtiens sont arrivés à Springfield depuis le Pandémie de covid-19 et les habitants ont souligné une augmentation de la criminalité, du chaos et des accidents de voiture en raison de l’afflux massif de nouveaux résidents. Dans une ville de 58 000 habitants, environ 20 000 Haïtiens sont arrivés, selon les responsables de la ville .

Les habitants ont repoussé cet afflux, exprimant leur indignation face à la montée continue du nombre de personnes lors des récentes réunions du conseil municipal pour exiger des mesures sur le problème.

Legend a répliqué en soulignant les défis auxquels ces immigrants sont confrontés alors qu’ils recherchent simplement « une opportunité pour eux-mêmes et leurs familles dans le rêve américain ».

UN RÉSIDENT DE SPRINGFIELD DIT QUE LES ROUTES SONT COMME UNE « ÉVASION DE NEW YORK » APRÈS QUE DES MIGRANTS HAÏTIENS ONT ENVAHI UNE VILLE RURALE

La réaction en ligne à la publication de Legend n’a cependant pas tardé, beaucoup soulignant son hypocrisie puisqu’il ne vit plus dans l’Ohio.

« Alors vous les hébergez dans votre palais privé », a commenté une personne.

« Nous raconter comment c’est en portant un peignoir dans votre manoir est assez fou. Si c’est si génial, emmenez la famille à Springfield », a écrit une autre personne.

« Vous vivez toujours à Springfield ? Je ne le savais pas. Combien de migrants invitez-vous dans votre quartier ? », a commenté une autre personne.

« Alors, quand est-ce que tu ouvres ta maison aux immigrés illégaux ???!!!! J’attendrai », a écrit un autre utilisateur.

Charlie Kirk, fondateur et PDG de Turning Point USA et animateur de « The Charlie Kirk Show », s’est également exprimé sur X, exprimant son inquiétude face à la publication de Legend et à sa déconnexion avec les Américains.

LES RÉFUGIÉS HAÏTIENS « NE COMPRENNENT PAS LES LOIS », DÉCLARE UN ANCIEN DÉLÉGUÉ AU CŒUR D’UN DÉCÈS MORTEL ET D’AFFRONTEMENTS CULTURELS

« John Legend s’est servi des réseaux sociaux pour sermonner les habitants de sa ville natale, Springfield, afin qu’ils soient plus conciliants envers les 20 000 Haïtiens qui viennent d’envahir la ville », a écrit Kirk.

« Bien sûr, John Legend ne vit pas à Springfield. Comme la plupart des libéraux suffisants, il ne pourrait jamais vivre les conséquences de son idéologie. Au lieu de cela, il est assis en toute sécurité dans un manoir de 18 millions de dollars à Beverly Hills, tout en minimisant la douleur, la peur et la perte subies par la classe ouvrière qu’il a laissée loin derrière lui », a déclaré Kirk.

En réponse à une question de Fox News Digital, les responsables locaux ont réfuté les allégations apparues en ligne.

« En réponse aux récentes rumeurs faisant état d’activités criminelles de la part de la population immigrée de notre ville, nous souhaitons préciser qu’il n’y a eu aucun rapport crédible ni aucune allégation spécifique selon laquelle des animaux de compagnie auraient été blessés, maltraités ou maltraités par des individus au sein de la communauté immigrée », a déclaré la ville.

Adam Shaw et Bailee Hill de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.