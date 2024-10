Le chanteur Jack Jones est mort à 86 ans

RANCHO MIRAGE, Californie –

Jack Jones, un crooner lauréat d’un Grammy connu pour la chanson thème de l’émission télévisée « The Love Boat », est décédé. Il avait 86 ans.

Jones est décédé mercredi soir dans un hôpital de Rancho Mirage, en Californie, après avoir lutté contre la leucémie pendant plus de deux ans, selon un communiqué de son manager, Milt Suchin.

Jones a commencé sa carrière de chanteur dans les années 1950 et a remporté deux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale dans les années 1960, un sur la chanson « Lollipops And Roses » et un sur la chanson « Wives and Lovers ».

Il a été nominé pour plusieurs autres Grammys au cours des années suivantes, notamment pour l’album « Jack Jones Paints A Tribute To Tony Bennett » en 1999.

En 1980, sa chanson thème de l’émission télévisée « Love Boat » s’est hissée à la 37e place du palmarès des chansons Billboard US Adult Contemporary. Jones était également un invité fréquent de la populaire émission de comédie romantique dans laquelle des stars invitées, allant de Gene Kelly à Janet Jackson, montaient à bord pour une croisière et tombaient amoureuses les unes des autres.

Un compte de réseau social pour « The Ed Sullivan Show », une émission de variétés télévisée américaine diffusée pendant des décennies, a publié jeudi sur X que Jones avait illuminé l’émission avec une voix douce et des performances inoubliables.

« Sa musique nous inspirera pour toujours », indique le message. « Merci pour les souvenirs, Jack. Repose en paix. »