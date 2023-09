Le chanteur indie folk Sufjan Stevens révèle qu’il souffre du syndrome de Guillain-Barré et qu’il réapprend à marcher

L’auteur-compositeur indépendant Sufjan Stevens a annoncé qu’il réapprenait à marcher après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare.

Stevens — dont le prénom est prononcé SOOF-bâillement — a annoncé la nouvelle dans un article Tumblr. L’auteur-compositeur-interprète de 48 ans a expliqué pourquoi il n’a pas pu promouvoir son nouvel album « Javelin », dont la sortie est prévue le 6 octobre.

« Le mois dernier, je me suis réveillé un matin et je ne pouvais pas marcher », a écrit le chanteur de « Chicago » dans un message. « Mes mains, mes bras et mes jambes étaient engourdis et picotants et je n’avais aucune force, aucune sensation, aucune mobilité. »

« Mon frère m’a conduit aux urgences et après une série de tests – IRM, EMG, scanners, radiographies, ponctions lombaires (!), échocardiogrammes, etc. – les neurologues m’ont diagnostiqué une maladie auto-immune appelée Guillian- Syndrome de Barre », a-t-il ajouté.

JOE JONAS ET SOPHIE TURNER BRISENT LE SILENCE SUR LE DIVORCE ET RÉPONDENT AUX SPÉCULATIONS SUR LA SPLIT

Stevens a expliqué que la maladie peut être traitée en administrant des perfusions d’immuno-hémoglobine pendant cinq jours, à condition que la maladie n’atteigne pas le cerveau, le cœur et les poumons.

« Très effrayant, mais ça a marché », a écrit Stevens. « J’ai passé environ deux semaines en médecine/chirurgie, coincé dans un lit, pendant que mes médecins faisaient tout pour me maintenir en vie et stabiliser mon état. Je leur dois la vie. »

Le chanteur a été transféré dans un centre de rééducation aiguë le 8 septembre, où il apprend à marcher grâce à une thérapie physique et professionnelle intensive.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’est un processus lent, mais ils disent que je vais « récupérer », cela prend juste beaucoup de temps, de patience et de travail acharné », a écrit Stevens. « La plupart des personnes atteintes du SGB réapprennent à marcher seules au bout d’un an, alors j’ai bon espoir. »

Stevens est surtout connu pour sa chanson « Mystery of Love », écrite pour le film de 2017 « Call Me By Your Name ». Ses albums « Illinois » et « Carrie & Lowell » ont tous deux été salués par la critique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mystery of Love » a été nominé pour un Oscar et un Grammy.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.