Le chanteur indépendant ALR alias Abhilash LR, basé à Mumbai, qui est surtout connu pour son single de 2019 Under the Sheets, a sorti un nouveau morceau intitulé Reminiscing. Avec une mélodie preppy, Reminiscing est l’histoire personnelle d’AL R de faire face à la mort de sa grand-mère.

Parlant de la chanson dans une conversation en roue libre avec News18, ALR a déclaré: «Si vous regardez les paroles, elles ont une nuance très triste. Mais quand vous entendez la chanson, vous aurez l’impression que c’est une chanson très heureuse. Il se passe ici un truc mélancolique et doux-amer. C’était aussi toute l’idée derrière la chanson. J’aimais ma grand-mère et je l’ai perdue quelque part vers 2018-19, alors cette chanson était pour moi un processus pour accepter le fait qu’elle est dans un meilleur endroit maintenant et c’est ainsi que la vie était censée être. C’était donc mon processus personnel.

«Mais en 2020, lorsque Covid est arrivé et que j’ai entendu dire que mes amis perdaient leurs parents ou quelqu’un qu’ils aimaient et dont ils étaient proches. C’est à ce moment-là que j’ai senti que je devais travailler sur cette chanson parce que c’était une chanson personnelle pour moi. Je ne voulais pas vraiment le sortir. Mais quand cette situation s’est produite, j’ai pensé que c’était peut-être une chanson qui résonnerait avec beaucoup de gens. C’est pourquoi j’ai en quelque sorte repris cette chanson et retravaillé quelques lignes ici et là. Il nous a fallu près de 8 mois pour le mettre en place », a-t-il déclaré.

Le processus d’écriture d’AL R est uniquement descriptif, presque comme un voyage sur la route. «L’histoire que vous avez écoutée dans la chanson est quelque chose que j’ai fait toute ma vie. Ma grand-mère vivait au Kerala et moi au Rajasthan. Chaque année, pendant les vacances d’été, nous ferions un voyage au Kerala. Nous avions nos propres rituels comme ça. Je pense que je suis plus un conteur quand j’écris des chansons. Pas seulement cette chanson, mais ma chanson précédente que j’ai sortie, «Under the Sheets», a aussi une histoire d’amour entre deux personnes. Lorsque vous écoutez la chanson, vous pourrez la visualiser. Quand je parle de mon approche d’écriture de chansons, c’est toujours une histoire d’abord, puis de déterminer quelles lignes vont avec quoi, puis de les rimer et de former la mélodie. C’est tout le processus », a-t-il dit.

Son précédent single Under the Sheets a suscité beaucoup d’appréciation dans les cercles de la musique indépendante et a également été présenté dans Rolling Stone comme l’une des meilleures sorties du mois. Lorsqu’on lui a demandé quel était l’impact de l’appréciation sur lui, il a répondu: «C’est comme un projet passionnel pour moi. Je travaille en tant que professionnel du marketing tout au long de la journée. Je ne suis pas un auteur-compositeur-interprète à plein temps. Donc pour moi, la reconnaissance, même si ce n’est pas la chose la plus importante, c’est quelque chose qui vous dit que vous faites quelque chose de bien et que les gens vous écoutent et l’apprécient. Auparavant, je faisais des chansons et je les transmettais à mes amis. Mais maintenant, quand je le publie sur Spotify et que des gens au hasard qui ne me connaissent pas entendent ça, et quand ils laissent des commentaires comme « c’est tellement incroyable », ça fait du bien. Avec tout ce qui se passe en ce moment, que vous alliez regarder les nouvelles ou que vous cherchiez les médias sociaux ou ailleurs, je pense qu’il y a beaucoup de choses négatives qui circulent. Mon idée était donc de faire ma part pour répandre un peu d’amour et de positivité avec le monde.

Il a également déclaré que le succès du single lui avait permis de travailler avec des artistes professionnels et avec une meilleure infrastructure dans son prochain single. «Si vous écoutez la qualité de production de cette chanson par rapport à la précédente, vous remarquerez une différence car cette fois j’ai travaillé (avec des experts). Keba Jeramiah a joué de la guitare, qui a joué pour AR Rahman dans Rockstar et beaucoup d’autres films. Après avoir sorti la première chanson, j’ai eu la confiance d’investir plus d’argent dedans. C’est un voyage quand vous voyez la reconnaissance venir à vous, vous y remettez la motivation », a-t-il déclaré.

Alors qu’est-ce qui attend cette chanteuse montante? «Je travaille sur trois singles en même temps et l’un d’eux est avec un de mes amis qui était mon compagnon de groupe à l’université. J’essaye aussi de faire quelque chose en hindi, parce que depuis l’enfance j’ai toujours ung des chansons hindi, et plus tard mon goût de la musique a changé et s’est déplacé vers l’anglais. Ce sera donc un moyen pour moi de retourner à mes racines. Mais écrire en hindi n’est pas une chose facile pour moi car l’anglais vient plus naturellement. Je prévois de les publier d’ici 6 mois à la fin de l’année. L’aspiration éventuelle est de pouvoir sortir un album, peut-être de 10 à 12 chansons car c’est un grand moment pour lequel un artiste travaille. Un album est plus précieux et demande beaucoup plus d’efforts. C’est quelque chose qui va arriver, mais pour cette année, je sortirai trois singles et l’un d’eux sera en hindi », a-t-il signé.