Un chanteur de Britain’s Got Talent, qui a fondu en larmes parce qu’il était si nerveux, est déjà très suivi sur les réseaux sociaux.

Le chanteur Cammy Barnes, 32 ans, est monté sur scène avec sa guitare lors de l’épisode d’hier soir et a admis qu’il n’avait dit à personne qu’il était là.

Rex

Alors qu’il commençait à chanter Drivers Licence d’Oliver Rodrigo, Simon l’arrêta rapidement et lui dit de ralentir et de se détendre – avant qu’il ne reçoive une standing ovation.

Mais la star écossaise compte déjà plus de 10 000 abonnés sur Instagram et semble avoir l’habitude de jouer devant de grandes foules.

Son compte Instagram montre qu’il s’est produit au milieu du terrain au stade Murrayfield d’Édimbourg, qui a une capacité de 67 000 et que Beyonce y a joué la semaine dernière.

Il a également joué de nombreux autres grands concerts dans le passé et l’année dernière, il avait plus de 775 000 flux sur Spotify avec 131 000 auditeurs.

Après sa performance dans l’émission de ce soir, Simon Cowell a déclaré: « Je pense que c’était un bon choix de chanson, j’aime toujours quand quelqu’un modifie la chanson de quelqu’un d’autre. »

Amanda Holden lui a dit: « C’était authentique et réel et je sais à quel point cela signifie pour vous et pour toutes ces raisons, cela a fait une belle version. »

Alesha Dixon a commenté: « Vous avez le plus beau ton et j’aime cette râleur, je pense que vous êtes un gars formidable, j’aime votre personnalité et j’espère que quelque chose en sortira. »

Et le nouveau juge Bruno Tonioli a partagé: « Vous chantez vraiment avec votre cœur et la deuxième fois quand vous l’avez laissé aller un peu et n’avez pas trop essayé, c’est devenu encore plus réel. »

Il a fini par obtenir quatre oui et s’est qualifié pour le tour suivant.