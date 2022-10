Le chanteur haïtien Mikaben est mort à 41 ans après s’être effondré lors d’un spectacle à Paris

Michael Benjamin, un chanteur haïtien connu sous le nom de “Mikaben”, est décédé après s’être effondré lors d’une représentation à Paris ce week-end. Le musicien avait 41 ans.

Mikaben jouait avec son groupe CaRiMi lorsqu’il s’est dirigé vers le fond de la scène après sa performance.

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, s’est rendu sur Twitter samedi pour confirmer le décès de Mikaben.

“Je suis dévasté par la nouvelle du décès soudain du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin ‘Mikaben’. C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre”, a-t-il écrit.

Le lieu où Mikaben se produisait, l’Accor Arena, s’est également rendu sur Twitter dimanche pour confirmer la tragique nouvelle.

“Hier soir lors du concert de Carimi, l’un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d’artiste est décédé suite à un malaise sur scène et malgré l’intervention des secours”, a partagé le compte en français.

Selon le Miami Herald, le chanteur Mickael Guirand a demandé à tout le monde sur place de partir après l’effondrement de Mikaben.

“Fin du concert. Il faut évacuer la salle”, a déclaré Guirand.

“C’est très compliqué”, a-t-il ajouté, selon le point de vente. “Nous avons besoin de prières [for Mikaben].”

Le point de vente a également noté que les spectateurs du concert se sont évanouis dans la salle.

Wyclef Jean a partagé une déclaration avec le point de vente après la mort de Mikaben.

“C’est un choc”, a déclaré le triple lauréat d’un Grammy. “Tout ce dont je me souvenais, c’était son sourire”, a poursuivi Jean. “C’est l’un des jeunes artistes les plus influents et les plus inspirants de notre génération.”

“Je suis incrédule”, a déclaré le chanteur de CaRiMi, Roberto Martino, au Herald. “C’est quelqu’un avec qui je travaillais depuis des années et que je considérais comme un frère, un bon ami. Nous parlions presque tous les jours. Nous discutons ensemble.”

Martino a déclaré au point de vente qu’il était avec Mikaben avant le spectacle et qu’il semblait être de bonne humeur.

“Il était si heureux. Il avait hâte de monter sur scène avec CaRiMi. C’était l’une de ses plus grandes réalisations dans la vie. C’est un groupe qu’il idolâtrait. Je suis à court de mots. Je suis brisé, ” a déclaré Martino.

“Mika était l’un des artistes les plus talentueux que j’aie jamais rencontrés dans ma vie”, a-t-il ajouté. “L’un des gars les plus humbles; vous ne l’avez jamais entendu être en colère ou insulter quelqu’un. C’est juste triste; incroyable.”

La femme de Mikaben, Vanessa Benjamin, pris à Instagram pour remercier les fans pour leurs prières, mais a demandé à ses proches de “s’il vous plaît, arrêtez d’appeler”.

“Je ne suis pas en état de parler”, a écrit Benjamin, qui est enceinte de leur troisième enfant. “J’ai perdu mon autre moitié et je n’ai pas de mots.”

Elle a partagé une vidéo du couple dansant ensemble et a écrit : “Mon doux amour, comment Dieu a-t-il réussi à être sans toi pendant 41 ans ?????”

Mikaben laisse dans le deuil sa femme et ses deux enfants.