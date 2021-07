Le chanteur folklorique grec Tolis Voskopoulos est décédé à l’âge de 80 ans

Né dans la principale ville portuaire grecque du Pirée le 26 juillet 1940, de parents réfugiés d’Asie Mineure, Voskopoulos était le plus jeune de 12 enfants et le seul garçon. Il a commencé sa carrière d’acteur, apparaissant pour la première fois sur scène à l’âge de 18 ans en 1953, et a fait ses débuts au cinéma quelques années plus tard en 1963.