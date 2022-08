Le chanteur et artiste de propagande préféré de Poutine continue d’éviter les sanctions lorsqu’il se produit aux États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’allié pop-star du président russe Vladmir Poutine a continué d’être autorisé à entrer aux États-Unis, où il aurait organisé des rassemblements et joué tout en essayant de décharger ses propriétés dans le but d’éviter les sanctions.

“C’est une hypocrisie typique des oligarques russes comme Philip Kirkorov – ils adorent passer des vacances aux États-Unis, profiter du style de vie somptueux et des propriétés luxueuses ici, tout en dénigrant la société américaine et nos valeurs”, Rebekah Koffler, une ancienne Officier du renseignement de la DIA et auteur du “Poutine’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

Selon des informations parues mercredi dans les médias russes, la pop star russe Philip Kirkorov a récemment effectué un voyage urgent aux États-Unis dans le but apparent de vendre des propriétés pour éviter les sanctions américaines. Il serait toujours à Miami, où il possède un manoir, un endroit où, dans le passé, il a passé des vacances avec ses enfants et s’est vanté de son style de vie luxueux là-bas.

La chanteuse pop, qui a remporté cinq fois le prix de “l’artiste russe le plus vendu” aux World Music Awards, est depuis longtemps un fervent partisan de Poutine. Dans une interview accordée en 2021 aux médias russes, Kirkorov a qualifié Poutine de “meilleur président” tout en encourageant les Russes à se rassembler autour du président. Il a été l’un des premiers partisans de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. La BBC a rapporté que ce soutien lui avait valu une interdiction d’Ukraine.

Poutine et Kirkorov ont une longue amitié. En 2006, Poutine et sa femme d’alors Ocheretnaya ont assisté à l’un des concerts de la pop-star, où Kirkorov a sauté de la scène pour remettre des fleurs à l’ancienne première dame russe. En 2017, Poutine a décerné à Kirkorov l’Ordre d’honneur pour ses réalisations et ses contributions aux arts musicaux russes. Poutine a de nouveau décerné à l’étoile le titre d’Artiste du peuple de Russie, la plus haute distinction artistique du pays, cette année.

L’attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il considérait une pop star comme un ami, déclarant aux médias russes que Kirkorov s’était “proposé pour soutenir son président en cas de besoin”.

Mais la relation de Kirkorov avec Poutine a conduit à se demander pourquoi il a été autorisé à entrer aux États-Unis et a jusqu’à présent réussi à éviter les sanctions.

“C’est une honte que le gouvernement américain ait accordé un visa à Kirkorov – qui prend le soleil à Miami alors que les réfugiés ukrainiens sont dispersés dans toute l’Europe et se bousculent pour trouver de la nourriture et un abri”, a déclaré Koffler.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de Fox News de commenter pourquoi Kirkorov a reçu un visa et a jusqu’à présent évité les sanctions.