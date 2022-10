Le chanteur et acteur de K-Pop Lee Jihan, 24 ans, tué dans le béguin de la foule d’Halloween à Séoul | Actualités Ents & Arts

La star et acteur de K-Pop Lee Jihan a été confirmé comme l’une des victimes de la bousculade d’Halloween à Séoul qui a tué plus de 150 personnes.

Jihan, 24 ans, s’est fait connaître sur un Sud coréen concours de chant, avant de passer avec succès au théâtre.

Les deux agences représentant la star – 935 Entertainment et 9Auto Entertainment – ont confirmé la nouvelle dimanche.

En postant un carré noir sur Instagram, ils ont écrit dans leur déclaration qu’ils avaient “le cœur brisé d’être accueillis par la triste nouvelle” de sa mort et ont déclaré aux fans que Jihan “est devenu une étoile dans le ciel et nous a quittés”.

Exprimant leurs “sincères condoléances” à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient, ils l’ont qualifié “d’ami doux et chaleureux pour tous”.

Ils ont également écrit sur son “sourire éclatant” et rendu hommage à sa “passion pour le théâtre”, lui souhaitant bonne chance pour son “dernier voyage”.

Jihan s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité sud-coréenne Produce 101 en 2017, où 101 espoirs de K-pop se sont affrontés pour gagner une place dans un groupe de 11 membres.

Bien qu’il n’ait pas été choisi pour faire partie du groupe final – Wanna One – Jihan a utilisé la plate-forme pour passer au théâtre, jouant dans le drame sud-coréen du lycée Today Was Another Nam Hyun Day.

Les anciens concurrents de Produce 101 Park Heeseok, Kim Do-hyun et Cho Jin Hyung ont également rendu hommage. Ils ont écrit dans une déclaration commune : “Ji Han a quitté ce monde et est allé dans un endroit confortable. Nous vous demandons de lui dire au revoir sur son dernier chemin.”

Les funérailles des victimes sont déjà en cours et le gouvernement sud-coréen a annoncé qu’il offrirait un soutien pour les frais funéraires.

Selon AllKPop, les funérailles de Ji Han auront lieu le 1er novembre.

Comment la célébration d’Halloween à Séoul s’est-elle transformée en un béguin mortel ?

La Corée du Sud est maintenant dans une période de deuil national suite à la Débandade d’Halloween dans le quartier des fêtes d’Itaewon, Séoulqui a largement coûté la vie à des jeunes adolescents ou dans la vingtaine.

La cause de l’écrasement n’est pas encore claire, mais certains médias locaux ont suggéré que la foule s’était précipitée dans la rue étroite après avoir entendu qu’une célébrité non identifiée se trouvait dans le quartier.

Il a été confirmé qu’au moins 26 ressortissants étrangers ont été tués dans la tragédie, provenant de pays comme l’Amérique, l’Australie, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Chine et la Norvège.

De nombreuses sorties et événements de musique K-pop – dont beaucoup ont pour thème Halloween – ont été annulés ou reportés à la suite de la tragédie.

Deux événements avec le membre du BTS Kim Seok-jin prévus les 30 et 31 octobre ont été suspendus, et le concert du Busan One Asia Festival 2022 mettant en vedette plusieurs stars de la chanson sud-coréenne, qui devait avoir lieu le 30 octobre, a maintenant été annulé.