Le chanteur emblématique Michael Bublé vient d’être aperçu dans ce restaurant de la Colombie-Britannique

Un restaurant de sushi emblématique vient de révéler qu’il a été visité par nul autre que le chanteur Michael Bublé, né et élevé à Burnaby.

Tojo a partagé une publication Instagram tôt ce matin montrant Bublé souriant au restaurant avec le chef cuisinier Hidekazu Tojo et le reste de l’équipe.

« C’est toujours un plaisir quand notre ami @michaelbuble passe ! Ses visites sont toujours un moment fort », peut-on lire dans le message.

Tojo’s est un restaurant de sushi populaire qui sert la communauté de Kitsilano depuis 1988. Les clients ont loué l’endroit pour sa nourriture délicieuse et fraîche et son service chaleureux et arrangeant.

Le restaurant est un établissement leader sur la scène culinaire de Vancouver, remportant de nombreux prix et ayant même réalisé un documentaire sur le parcours de son chef cuisinier.

Situé au 1133 West Broadway, ce restaurant est un incontournable pour tous les gourmets de Vancouver.

Ce n’est pas la première fois que Tojo’s reçoit un visiteur étoilé. Plus tôt cette année, Danny Trejo a filmé une interview dans le restaurant de sushi très apprécié.