Crédit image : Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

Miley Cyrus‘ sœur cadette, Noé Cyrus, 23 ans, se marie ! L’interprète de « Again » s’est rendue sur Instagram le 26 juin pour annoncer qu’elle avait dit « oui » à son petit ami, Pinkus, avec une série de photos romantiques. « Le plus grand moment de toute ma vie a été de dire » oui « pour passer le reste de la nôtre ensemble. ce dernier mois d’être votre fiancé et d’être dans notre propre petit monde de nous deux a été si parfait et j’aimerais ne jamais pouvoir partir cette fois », a-t-elle jailli sur les fiançailles. « Je n’aurais jamais pensé que je rencontrerais un jour un homme comme toi ou quelqu’un d’aussi désintéressé et plein d’amour à donner. »

Dans la longue légende, la beauté brune a ajouté tous les traits qu’elle aime chez Pinkus. « Tu es le moins juge mental [sic] être humain que j’ai jamais rencontré. la personne la plus talentueuse, la plus fidèle, la plus gentille. Je ne me suis jamais senti plus aimé ou amoureux. Je connais maintenant le sentiment de toujours ne pas être assez long », a poursuivi Noah. « Je suis tellement excité de passer cette vie avec toi, notre vie jusqu’à présent est une vie que je n’aurais jamais pensé mériter ou vivre. »

Enfin, la chanteuse nouvellement fiancée n’a pas pu s’empêcher d’ajouter à quel point elle est « excitée » de commencer la vie de sa bien-aimée. « Je n’aurais jamais pensé que j’aurais autant hâte de vivre que j’ai hâte de vivre avec toi. Je vous suis tellement reconnaissant. je ne sais pas comment j’ai eu autant de chance… je te dirais « oui » tous les jours pour le reste de ma vie », la fille de Billy Ray Cyrus et son ex Tich Cyrus ajoutée. « Je t’aime les roses. je t’aime je t’aime je t’aime. »

Peu de temps après que Noah a confirmé la nouvelle passionnante, bon nombre de ses 6,1 millions de followers ont répondu aux commentaires pour féliciter l’heureux couple. Bien sûr, son fiancé a été l’un des premiers à commenter et lui a posé une question sur les enfants. « Tu veux des enfants? », a demandé Pinkus, qui est designer. « félicitations ange ! », collègue chanteur Ashnikko a plaisanté, tandis qu’un fan a ajouté: « Si Noah est heureux, je suis heureux. » Plusieurs autres ont laissé des emojis de cœur et d’autres souhaits pour la future mariée. « Félicitations Noah », a écrit un ami, auquel elle a répondu avec des cœurs.

Bien que le jeune homme de 23 ans ait publié des informations sur les fiançailles le 26 juin, c’est Pinkus qui a annoncé la nouvelle la veille via Instagram. « Fiancé le plus fier », a-t-il légendé un carrousel de photos de Noah sur la piste, notamment alors qu’elle berçait le cierge en diamant rond. Elle a immédiatement pris les commentaires pour s’évanouir sur les nouvelles. « la collection fiancé », a-t-elle plaisanté à propos des photos de mode, en ajoutant une bague emoji et « pour toujours ».

Noah et son futur mari ont fait leurs débuts sur les réseaux sociaux en tant que couple le 16 avril 2023, lorsque la starlette a partagé une vidéo d’eux emballant sur le PDA via TikTok. « Pour une fois… mon bonheur s’infiltre dans ma musique… merci », a-t-elle légendé l’adorable clip avec son homme. Plus récemment, Noah et Pinkus ont été aperçus à Los Angeles en train de faire une randonnée ensemble le 23 avril (voir les photos ici). Avant Pinkus, Noah était romantiquement lié à Lil Xan (Diego Leanos), Smokepurppet ma chérie des réseaux sociaux Tana Mongeau.

