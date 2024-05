Doug Ingle, cofondateur du groupe de heavy rock Iron Butterfly et chanteur et organiste de chansons dont leur tube emblématique, « In-a-Gadda-Da-Vida », est décédé vendredi à 78 ans. Il était le dernier membre survivant de la gamme classique de la fin des années 1960.

L’essentiel du succès d’Iron Butterfly est venu avec le hit radio FM de 17 minutes « In-a-Gadda-Da-Vida ». Le deuxième album de 1968, nommé d’après le single à succès, a passé 81 semaines dans le top 10 aux États-Unis ; pendant un certain temps, il est resté l’album le plus vendu de l’histoire d’Atlantic Records. Le LP a ensuite été certifié quadruple platine.

La famille d’Ingle a annoncé son décès sur les réseaux sociaux et n’a pas donné la cause du décès. « C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse que je vous annonce le décès de mon père Doug Ingle », a posté Doug Ingle Jr. « Papa est décédé paisiblement ce soir en présence de sa famille. Merci papa d’être père, professeur et ami. De précieux souvenirs affectueux que je porterai le reste de mes jours en avançant dans ce voyage de la vie. Je t’aime papa. »

Ingle était le dernier membre survivant de la formation originale, formée à San Diego en 1966, et également le seul survivant de l’édition dite classique du groupe qui a enregistré « In-A-Gadda-Da-Vida » pendant deux ans. plus tard, à ce moment-là, le groupe avait subi un turnover total, sauf lui.

Un montage de « In-a-Gadda-Da-Vida » qui n’a duré que deux minutes et 52 secondes a grimpé dans les charts pour atterrir à la 30e place du Billboard Hot 100, bien que cela n’indique guère à quel point la chanson s’est infiltrée. la culture. C’est le morceau de l’album de 17 minutes qui est devenu légendaire – et une sorte de plaisanterie affectueuse dans les cercles de rock, soit comme un symbole de longueur excessive, soit comme quelque chose qu’un disc-jockey FM de fin de soirée pourrait poser une aiguille pour fumer ou fumer. pause salle de bain.

Au-delà de la longueur épique, le plus gros morceau d’histoire entourant la chanson était lié à son titre volontairement idiot, qui était essentiellement une version floue de « dans le jardin d’Eden », comme l’aurait mal entendu le batteur Ron Bushy lorsqu’Ingle présentait pour la première fois le morceau. chanson au groupe.

Dans un épisode de 1995 des « Simpsons », « Bart Sells His Soul », Bart a introduit une version de la chanson dans le service de culte de son église sous le titre « Dans le jardin d’Eden », attribué à I. Ron Butterfly. « Hé, Marge, tu te souviens quand nous nous embrassions sur cet hymne? » murmura Homère.

En plus d’être repris par la congrégation de l’église de Bart Simpson, « In-A-Gadda-Da-Vida » a été repris par Slayer (sur la bande originale du film « Less Than Zero »), les Residents, Boney M et l’Incredible Bongo Band, dont la version a été échantillonnée deux fois par le rappeur Nas.

Iron Butterfly n’est pas resté un nom aussi omniprésent dans la nostalgie de la contre-culture que d’autres groupes de son époque, en partie parce que le groupe s’est séparé assez peu de temps après ses plus grands succès – en 1971 – et n’a pas profité des retrouvailles prolongées que d’autres ont eues.

Mais Ingle a participé à de courtes retrouvailles à la fin des années 70, à deux autres dans les années 80 et, enfin, à une période plus longue à la fin des années 90, qui s’est terminée lorsque Ingle a complètement pris sa retraite du spectacle en 1999.

Parmi les autres membres du groupe de l’ère classique « In-A-Gadda-Da-Vida » du groupe, le guitariste Erik Brann est décédé en 2003, le bassiste Lee Dornan en 2012 et le batteur Ron Bushy en 2021.

Une entrée Wikipédia du groupe répertorie 60 musiciens qui ont fait partie du groupe dans ses différentes incarnations au fil des décennies – en plus des quatre musiciens qui tournent aujourd’hui sous le nom d’Iron Butterfly, dont aucun ne remonte plus loin avec le groupe que 1995.

Dans une interview avec le Los Angeles Times en 1995, alors que le groupe commençait une tournée de retrouvailles, Ingle a parlé de ses regrets sur la façon dont les choses s’étaient déroulées avec le groupe dans les années 70, avec de nombreux problèmes provoqués par la dette.

« Tout s’est passé si vite et si facilement », a déclaré Ingle au Times, décrivant comment il était devenu multimillionnaire au début de la vingtaine, puis avait été durement touché par des dettes fiscales impayées et avait perdu un ranch de 600 acres, un immeuble et même son appartement. piano à queue, avant de résoudre ses problèmes fiscaux en 1986.

«J’étais un enfant parmi les hommes», a déclaré Ingle, à 48 ans. «J’avais affaire à des gens compétents mais qui ne travaillaient pas nécessairement dans mon intérêt. J’ai pris le luxe de jouer à l’autruche. Je ne me suis pas du tout impliqué au niveau commercial. Je suis juste sorti et j’ai joué. C’était : « La vie n’est-elle pas belle ? Puis tout s’est effondré. Je maintiens toujours que la vie est belle, mais maintenant je la base sur quelque chose de (réel) plutôt que sur un vœu pieux.